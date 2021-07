Peligra el arranque del Torneo Apertura 2021 tras exigencias de la mayoría de los clubes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocas semanas del arranque del Torneo Apertura 2021, las malas noticias han llegado este domingo a las oficinas de la Liga Nacional, luego de recibir una carta firmada por nueve de los 10 clubes haciendo una serie de exigencias para iniciar el campeonato, de lo contrario este no podría llevarse a cabo.



A pesar de que el sábado se había programado una reunión extraordinaria de manera virtual para aprobar las fechas del calendario del torneo -que inicia el 7 de agosto- la mayor parte de los equipos envió una carta a la dirigencia de la competición, haciendo una serie de exigencias y amenazando que de no cumplirse no se presentarán al arranque del certamen.

Las peticiones de los equipos de la Liga Nacional

1. Asegurar antes del inicio del torneo Apertura 2021-2022 el apoyo del gobierno para cubrir la totalidad de los gastos del espectáculo.



2. Que la presidencia de la Junta Directiva de la Liga Nacional de manera inmediata proponga una solución transitoria, para que los equipos no estables no tengan que entregar la garantía bancaria exigida y de esta manera no se condicione su participación en el próximo torneo.



3. Desembolso antes del torneo Apertura 2021-2022 de lo que corresponde a cada equipo por el patrocinio de Cervecería Hondureña.



4. Desembolso previo al inicio del torneo Apertura 2021-2022 de lo que corresponde a cada equipo del ingreso del primer año de contrato firmado con el nuevo patrocinador.



5. Autorización firmada previo al inicio del torneo Apertura 2021-2022 de parte de SINAGER donde se autorice el acceso el público controlado para los partidos de Liga Nacional.



6. Un plan para que, al mes de agosto del 2021, los jugadores y cuerpo técnico de los equipos afiliados que no se hubiesen vacunado, sean inmunizados.



7. Envío inmediato del borrador de acta de la última Asamblea de la Liga Nacional a los asambleístas para su debida revisión y aprobación.



8. Convocar a una sesión de Junta Directiva para explicar por qué se firmó el contrato con la empresa Betcris sin tener la aprobación de la Junta Directiva de Liga Nacional como se acordó en la última asamblea.

La Selección Nacional se vería afectada

Esta situación no solamente afectaría a la liga hondureña, también tendría un impacto negativo en la Selección Nacional de Honduras, que en el mes de septiembre inicia su camino en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.



Previo al debut en el octogonal final ante Canadá el 2 de septiembre, Fabián Coito había solicitado que el Torneo Apertura 2021 iniciara lo más pronto posible, para así tener con un mayor rodaje a los futbolistas de cara a la triple fecha FIFA en donde la bicolor también se estará enfrentando a El Salvador y Estados Unidos.



Pero ante este negativo panorama parece que yo no será posible el pedido de Coito, quien buscaba que los jugadores de la Liga Nacional llegaran a los compromisos clasificatorios con un mes de competición.



El presidente de la liga, Wilfredo Guzmán, había sido advertido antes de elaborar el calendario del próximo campeonato, principalmente en el punto que habla sobre el ingreso de aficionados al estadio, sin embargo la competición aún no recibe una respuesta del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

La situación sanitaria que atraviesa el país por el repunte de casos de covid-19, la alta tasa de mortalidad y el colapso de los centros hospitalarios hacen ver aún más complicado el panorama para que la afición vuelva a las graderías.