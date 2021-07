Camila Cabello y Shawn Mendes: ¿Cómo inició su historia de amor?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Camila Cabello y Shawn Mendes se han vuelto una de las parejas más famosas del espectáculo debido a la química y derroche de amor que reflejan en redes sociales, así como en cada aparición pública. Pero ¿cómo inició esa relación? ¡En este artículo te lo contamos!

El flechazo se dio allá por el 2014 cuando ambos participaron como teloneros del cantante estadounidense Austin Mahone.

En una entrevista para V Magazine, la intérprete de 'Liar' reveló que quería estar con Mendes durante la gira, pero todo el tiempo estaba con la guitarra. "Sí, ese era yo. No hablé con nadie. Fuiste la única persona que me habló. Como si fueras el único de todos en esa gira que me diría palabras", respondió Mendes.

LEA: Publican fotos de Camila Cabello en traje de baño y las redes enloquecen

Pese a que ambos tenían sentimientos por el otro, comenzaron una bonita amistad en la que compartían horas de música y escribían canciones juntos hasta cinco años después cuando decidieron dar el siguiente paso y formalizaron su relación.

'Sé lo que hicisteis el verano pasado' y un pequeño cover de 'Kiss me' de Ed Sheeran, fueron algunas de sus canciones en las que se notaba la química entre ambos. También se daban apoyo en las redes cuando cada uno lanzaba sus proyectos personales.

Tras compartir diversas situaciones e interesarse el uno por el otro, fue en 2019 cuando su relación salió a la luz y se mostraron más unidos que nunca. En ese mismo año sacaron el tema ‘Señorita’, con el que ya habían alborotado a los fanáticos y luego llegó su presentación en vivo de la canción en los MTV Video Music Awards, con un derroche de sensualidad y complicidad.

ES DE INTERÉS: De inmigrante a famosa cantante: la dura historia de Camila Cabello

Aniversario

El pasado 3 de julio la pareja cumplió dos años y ambos utilizaron sus redes sociales para recordar varios momentos vividos y enfatizar el amor que sienten.

“Felices 2 años mi bebé”, puso Shawn Mendes como descripción de una fotografía en la que aparece junto a Camila Cabello dándose un apasionado beso.

Por su parte, la cantante mexicana decidió compartir varias fotografías de sus momentos cotidianos, donde se les ve compartiendo como novios y amigos. "Feliz aniversario Kuko. Aquí hay más alegría, más amistad y más amor", escribió la famosa.

Cada publicación supera los cinco millones de reacciones así como miles de comentarios de seguidores y colegas del medio felicitándolos por su prometedora relación.

ADEMÁS: Camila Cabello envía mensaje a quienes critican su celulitis