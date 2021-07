Periodista mexicano justifica derrota de la H "Honduras hace lo que puede con lo que le queda"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de que México eliminara 3-0 a Honduras en cuartos de final de la Copa Oro, algunos periodistas aztecas comprendieron que la Bicolor llegó con un equipo diezmado por lesiones y contagiados por coronavirus.



La H llegó desarmada para encarar al poderoso elenco mexicano. Ever Alvarado, Maylor Núñez, Michaell Chirinos, Edwin Solani Solano, Carlos "Muma" Fernández, Alberth Elis, más Coito que tiene covid. Asimismo, Romell Quioto, son las bajas con las que se presentó Honduras.



La Selección jugó con un equipo alterno. En la cancha sólo tres titulares había, el resto fueron piezas que por urgencia se convocaron.



Ante esto, el periodista mexicano Andrés Cantor salió al paso y reconoció la labor de la escuadra catracha.



"Hay una realidad que va más allá de las bajas hondureñas por Covid y lesiones. La preparación para este partido fue alterada desde todo punto de vista. Imagínese Ud. haber compartido estrechamente con un grupo que tuvo varios +. Que tu DT Y PF están aislados en otra ciudad", escribió el periodista.



"Con la incertidumbre y ansiedad de los negativos ante cada test para enterarse si se contagiaron o no. No es una excusa, es la realidad. Honduras hace lo que puede con lo que le queda. Tendrán revancha", explicó.

