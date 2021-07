Estudio: Los vacunados con dos dosis de Sputnik V no son fuente de contagio  

Estudio de la farmacéutica desarrolladora de la vacuna Sputnik V, dice que las personas inoculadas con el fármaco no pueden transmitir el virus.

MOSCÚ, RUSIA.- El Instituto Gamaleya, desarrollador de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V de Rusia, informó la que personas inmunizadas con las dos dosis de su vacuna no propagan el covid-19 en caso de contraerlo.



Los vacunados, en caso de contagiarse "no emiten un virus viable y, por lo tanto, no son una fuente de peligro para otros", dijo Vladímir Gushchin, jefe del Laboratorio de mecanismos de variabilidad poblacional de microorganismos patógenos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.



¿Me puedo contagiar si tengo las dos dosis?

Aunque esté vacunado puede contagiarse, pero Gushchin aseguró que "los que hayan recibido ambas dosis de la vacuna, en caso de enfermedad, tienen un riesgo 14 veces menor de sufrirla en forma moderada y severa".



La Sputnik V tiene una eficacia del 97,6 %, según comunicó el 19 de abril el Fondo de Inversión Directa de Rusia tras analizar los datos de 3,8 millones de ciudadanos rusos vacunados.



