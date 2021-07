Britney Spears: ¿qué pasa con sus hijos en medio de su batalla legal?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears no puede ver a sus hijos debido a un cambio en el acuerdo de custodia que tenía con su exesposo, Kevin Federline, algo que la lastima mucho, según la cantante.



La intérprete de "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman" hace publicó una foto con sus dos hijos en su cuenta de Instagram, y comentó lo increíblemente feliz que se sentía como madre de los adolescentes.

"Es una locura cómo pasa el tiempo… ¡¡¡Mis hijos son tan grandes ahora... !!!Lo sé… es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños [varones], verlos crecer tan rápido.... !!!!Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballeros y tan amables que debo haber hecho algo bien".



Spears y Federline tuvieron a Sean Preston y Jayden, en 2005 y 2006, respectivamente, y luego de su divorcio un juez les otorgó la custodia compartida del 50 por ciento, pero en septiembre de 2019 el acuerdo cambió al 70 por ciento para Federline y al 30 por ciento para Spears.



Esto se debió a que Kevin denunció al padre de la cantante, Jamie Spears, por haber golpeado a Sean Preston. En ese momento, Federline consiguió una orden de restricción contra el abuelo de sus hijos y pidió un cambio en el acuerdo de custodia que mantenía con Britney.

A pesar de la dura batalla por su tutela, Britney Spears aprovecha al máximo el poco tiempo que pasa con sus hijos. "Los momentos más felices de Britney son cuando está con sus hijos", reveló una fuente cercana.



Ella "es una mamá muy divertida y genial. El problema es que ella no tiene influencia en la vida de sus hijos, Kevin toma todas las decisiones importantes".



"Quiero poder casarme y tener un bebé", dijo Britney en una audiencia judicial en junio donde pelea por recuperar el control de su vida.

Así lucen los hijos de la cantante en la actualidad: