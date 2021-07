Cruce de vacunas anticovid: ¿Una esperanza para Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Si no está disponible la segunda dosis de una vacuna, los pacientes podrían recibir una diferente? Esta es la principal interrogante que mantiene ocupada a la población hondureña luego de que el segundo componente de la Sputnik V aún no llega al país.

Esta semana, la titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba Consuelo Flores, anunció que dentro de tres semanas arribaría a Honduras el inoculante que se necesita para completar el esquema de inmunización de más 40,000 personas.

De acuerdo con Flores, las primeras dosis fueron aplicadas a los hondureños entre el 19 de mayo y el 25 de junio, por lo que el tiempo máximo para recibir la segunda es hasta finales de agosto. Pero, ¿qué pasaría si esto no ocurre?

Algunos países como Argentina, que han presentado el mismo atraso con la vacuna rusa, han decidido combinar el inmunizante y realizar estudios con voluntarios para determinar qué tan seguro y viable podría ser este cruce.

Según el Ministerio de Salud de Buenos Aires, esta investigación es "relativamente sencilla" y solo contempla tres escenarios posibles de vacunación: dos dosis de Sputnik V, una primera de Sputnik V y una segunda de AstraZeneca o una dosis de Sputnik V y la última de Sinopharm.



"La combinación de vacunas no tendría por qué involucrar algún problema de seguridad, porque no son vacunas que puedan interactuar unas con otras. Todas confluyen al mismo objetivo, que es producir anticuerpos que bloqueen el dominio RBD de la proteína S, tornando al virus no infectivo", explicó Jorge Geffner, profesor de Inmunología en la Universidad de Buenos Aires.

El estudio del país sudamericano comenzó a inicios de julio y se prevé dure al menos tres semanas. Los expertos indicaron que tras la inoculación (con cualquiera de los tres esquemas) se realizará un seguimiento de las reacciones adversas "para conocer si alguna de estas combinaciones tiene algunos efectos mayores o no".

Una vez finalizados los 21 días de seguimiento clínico, los laboratorios analizarán el grado de inmunidad adquirido que han provocado los tres esquemas en comparación con el sistema homólogo, basado en las dos dosis de la Sputnik V.

A criterio de los investigadores argentinos, el volumen de anticuerpos neutralizantes entre el sistema homólogo y heterólogo "va a ser muy comparable".

¿Qué sucede en otros países?

A diferencia de Argentina, Reino Unido planteó la posibilidad de cruces de vacunas contra la covid-19 desde el pasado mes de enero.

La Universidad de Oxford dio paso en febrero a un ensayo donde los participantes recibieron una dosis del antídoto de Pfizer-BioNTech seguida de otra de AstraZeneca y vicecersa.

Y es que a medida que se autoriza mayor cantidad de vacunas, los investigadores optan por analizar más combinaciones de inoculantes, ya sea obligados por la escasez o debido al poco acceso a los inmunizantes en el mercado internacional, situación que afecta -sobre todo- a las naciones pobres como Honduras.

El concepto de combinar los antídotos -llamado estímulo primario heterólogo- no es algo nuevo en esta era de la pandemia. Durante décadas, los científicos han investigado esta estrategia con la esperanza de hallar cruces eficaces contra toda una serie de virus como el VIH, el ébola y la influenza. Sin embargo, todavía no se han obtenido datos precisos sobre las repercusiones que esto conlleva.

Jakob Cramer, director de desarrollo clínico en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés), una organización para el desarrollo de vacunas, señaló que los fármacos que usan vectores virales y otras combinaciones podrían generar una respuesta inmunitaria diferente y ser más efectivas que las de un solo tipo de vacunas.

No obstante, el hecho de que los investigadores realicen pruebas con varios inoculantes también dependerá de la voluntad de los fabricantes y la probabilidad de trabajar en conjunto para contrarrestar el coronavirus en el mundo.

¿Qué opina la OMS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de "tendencia peligrosa" la decisión de mezclar las dosis de la vacuna anticovid de diferentes farmacéuticas, puesto que no hay datos concretos sobre su impacto en la salud.

“Es una tendencia un poco peligrosa aquí. Estamos en una zona libre de datos y pruebas en lo que respecta a mezclar y combinar ”, dijo la jefa científica de la OMS, Soumya Swaminathan.

A renglón seguido, apuntó que "será una situación caótica en los países si los ciudadanos comienzan a decidir cuándo y quién tomará una segunda, una tercera y una cuarta dosis".



Por los momentos, los países que ya comparten un calendario de vacunación mixto son España, Alemania, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Asimismo, Canadá, Italia y Corea del Sur.

