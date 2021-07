Alex Güity, titular de nuevo en el arco de la Selección de Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El portero Alex Güity volvió a ser titular en el arco de la Selección Sub 23 de Honduras, a pesar de un dolor en la espalda que le impidió terminar el juego del pasado jueves ante Rumania por la fecha 1 del grupo B del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos.



En lugar del arquero del Olimpia ingresó Michael Perelló, aunque dos periodistas hondureños que están en Tokio, Enrique Lanza y Henry Gómez, consideraron que no hubo lesión de Güity y su salida del partido debut fue por diferencias en el camerino.



Al minuto 9 el portero catracho no pudo parar un trallazo de Liberato Cacace, el neozelandés que anotó el gol con el que se abrió el marcador en Kashima.