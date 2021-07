Arnold Cruz, asistente de la Selección Nacional: "Hay poco que rescatar" 

GLENDALE, ESTADOS UNIDOS.- Arnold Cruz, asistente técnico de la Selección Nacional de Honduras, reconoció que la Bicolor no hizo un buen partido ante México.



"Hay poco que rescatar porque reaccionamos muy tarde y a veces no darse cuenta de las acciones y situaciones fuertes que pueden venir en un partido es complicado", dijo Cruz.



Arnold afirmó que "en el primer tiempo tuvimos distracciones enormes para que México tuviera esa facilidad de hacer esos goles, no encontramos el camino que hablamos y que informamos a los futbolistas".

El exdefensa de la H dirigió el partido ante el Tri porque el entrenador Fabián Coito está aislado, tras dar positivo de coronavirus.



"Se perdió ante un equipo que no queremos perder; Fabián Coito vio el juego desde otra perspectiva y tendrá su propio análisis. Hay que sumar esto a lo que puede venir con la recuperación de muchos futbolistas que no estuvieron y que están caídos porque tenemos una selección fuerte y en estos momentos no la tuvimos para estar donde queremos", expuso.

De cara al futuro, expuso: "Tenemos un radar importante de futbolistas que se pueden sumar tanto de la mayor y Sub-23, andamos buscando esa cohesión futbolística y que se den cuenta que las velocidades en otro nivel son importante; por eso queremos que el jugador lea y lo entienda".