"Honduras jugó como nunca, perdió como siempre": las reacciones de los hondureños en redes sociales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Decepción, resignación y hasta enojo son algunas de las reacciones que los hondureños dejaron evidenciar a través de las redes sociales luego de la derrota de Honduras ante México en la Copa Oro.

La Selección Nacional de Honduras cayó 3-0 frente a su archirrival con los tres tantos que le fueron anotados en la primera parte del partido celebrado en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona.

Las redes sociales fueron la cancha donde los catrachos desahogaron sus sentimientos luego de que la Bicolor no logró vencer a los aztecas, pese a su buen desempeño en los encuentros previos de la Copa Oro.

Cabe destacar que la H jugó diezmada sin varias de sus estrellas lesionadas o sometidos a cuarentena debido a contagios de coronavirus.

Aquí algunos de los comentarios:

"El desvelo les hizo daño a los catrachos, están acostumbrados a jugar solo con el sol", comentó un internauta. "Pues ya ni modo, por lo menos no fue humillada como se pintaba en los primeros minutos", se resignó otro.



Otros hondureños recordaron mejores tiempos: "No hay Selección la verdad... No hay un delantero ni un volante de presencia.. nunca como Tyson, Pavón, Dani, Amado".



"Las peores presentaciones en Copa Oro, con estos entrenadores y en los Olímpicos la cosa va por el mismo rumbo, recuerden la pasa copa, eliminados en la primera fase".

"Una cosa es perder haciendo un buen partido, pero ahorita están perdiendo y de milagro no son 5 o más goles, que pena". "Es una pena con estos directivos no dejan trabajar a los técnicos ellos imponen los jugadores", agregó otra persona.

