Periodista mexicano a Leverón: "Pseudo futbolista hondureño...mediocres y perdedores"  

La prensa mexicana le pone el ingrediente extra de la polémica al Honduras vs. México.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La tensión sube a medida que se acerca el partido de cuartos de final por la Copa Oro, entre Honduras y México, ante ello un periodista mexicano calentó el encuentro al tratar de "imbécil" a Johnny Leverón, defensa de la bicolor.



La reacción de Carlos Albert, periodista mexicano, sucede después de que el hondureño en conferencia de prensa dijera que los aztecas "no están acostumbrados al pie fuerte, al fútbol con el pie fuerte. Siempre están acostumbrados a un fútbol donde los cuidan más, donde los protegen más, donde en el fútbol -por así decirlo- los van cuidando durante todas las competencias y es una circunstancia muy difícil de cambiar".



VEA: Copa Oro: Una diezmada Honduras busca derrotar al gigante de Concacaf, México



Las declaraciones de Leverón recorrieron todo México. Ante esto, el mexicano contestó: "Esto dijo un imbécil pseudo futbolista hondureño".



"Por este tipo de posturas no pasan de ser lo que son..... Mediocres y perdedores eso si.... Con su pierna fuerte pero su cerebro seco... Pobre fútbol con este tipo de bestias", finalizó el polémico tuit del periodista.



ADEMÁS: Honduras se prueba en el State Farm de Phoenix; Romell Quioto no pudo entrenar



Como es de costumbre Honduras y México se medirán en un ambiente caliente. El encuentro está pactado para las 8:30 de la noche en el State Farm Stadium de Phoenix.

Ante el comentario agresivo de Carlos Albert, exseleccionado mexicano, los internautas comenzaron a recordarle al periodista que él mismo también jugaba con pierna fuerte y hasta postearon una vieja imagen suya durante un partido entre Necaxa y Motagua.

La jugada de Carlos Albert que los internautas le postearon en los comentarios.



"No venga a darselas ahora de pulcritud". Pero mirenlo cuando jugaba en Nexaca, (partido contra Motagua), no era una "mansa paloma".¡No vengas a vender pulcritud¡ No escupas hacia arriba.....", fueron algunas de las respuestas que recibió en la red social.

Aquí el polémico tuit que posteó el mexicano: