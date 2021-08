Vacuna anticovid en pastilla: Israel anuncia ensayos en prometedor inmunizante vía oral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si pudieras elegir entre una vacuna y una pastilla anticovid, ¿cuál de las dos preferirías? Si crees que es algo imposible, Israel ya ha dicho que no.

Este viernes una de sus farmacéuticas anunció que comenzará en agosto los ensayos clínicos de un nuevo antídoto contra el coronavirus y que se podrá ingerir a través de una tableta. Lo anterior entrará en marcha una vez que el gobierno israelí dé luz verde tras los resultados alentadores que se lograron en pruebas realizadas a un grupo de cerdos.

Oramed Pharmaceuticals indicó que el inmunizante está siendo desarrollado por la india Premas Biotech y destacó que el fármaco no tendría que ser almacenado en bajas temperaturas ni ser administrada por profesionales de la salud, tal y como ocurre con las dosis inyectables.



"La vacuna oral, que no depende de una cadena de suministro en frío, como otras vacunas contra el coronavirus, podría marcar la diferencia entre un país capaz de superar la pandemia y uno que no. Particularmente en zonas duramente golpeadas por el virus que aún no han vacunado a sus poblaciones, una vacuna oral contra la covid-19 podría cambiar la situación”, sostuvo Nadav Kidron, director ejecutivo de Oramed Pharmaceuticals.

Esta empresa ya recibió la aprobación del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv para iniciar los ensayos clínicos en 24 voluntarios no vacunados. Sin embargo, todavía permanece a la espera del visto bueno que debe darle el Ministerio de Sanidad, pero aún no hay fecha destinada para ello.

Las declaraciones de Kidron llegan un día después de que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, hiciera un llamado a la población para que acudiera a los centros a vacunarse.

Si se niegan a la inoculación "ponen en peligro a los otros ocho millones de ciudadanos del país. Si alguien conoce a otra persona que rechaza las vacunas, que la convenza, que le explique que ponen en peligro la salud de otros. No hay que rendirse con ellos”, subrayó el funcionario en medio de un repunte de casos atribuidos a la variante Delta.

Una vacuna prometedora

Esta nueva vacuna se estaría apoyando en tecnología de administración oral POD, de Oramed, y la tecnología de vacunas de Premas, según explicó la compañía.

"Una vacuna oral contra el covid-19 eliminaría varias barreras y podría generar una distribución rápida y a gran escala, lo que podría permitir que las personas se tomen la vacuna en su casa. Si bien la facilidad de administración es clave para acelerar las tasas de inoculación, una vacuna oral podría ser aún más valiosa en el caso de que se recomiende una aplicación anual, tal como ocurre con la vacuna estándar contra la gripe”, ahondó Kidron a través de un comunicado.

Oramed completó el estudio piloto en animales y descubrió que el inmunizante favorece el desarrollo de anticuerpos de inmunoglobulina G (IgG) e inmunoglobulina A (IgA). La IgA es necesaria para la inmunidad a más largo plazo.

Asimismo, detallaron que la pastilla estaría dirigida a tres proteínas estructurales del nuevo SARS-CoV-2, a diferencia de la proteína de pico único dirigidas en las vacunas de Moderna y Pfizer. Como tal "esta vacuna debería ser mucho más resistente a las variantes de covid-19" y al ser a base de levadura, su precio de producción se vería disminuido en relación a los otros competidores, aseguró la empresa.

