Copa Oro: Honduras vs. México sufre retraso en el horario de inicio del partido

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El inicio del partido, por los cuartos de final de la Copa Oro, entre Honduras y México será retrasado 30 minutos, anunciaron las autoridades de Concacaf.



La desarmada o diezmada Bicolor, por la plaga de lesiones y contagios de coronavirus, enfrentará esta noche a la potencia de la Concacaf que ha ganado este certamen 11 veces, México.



El estadio State Farm de la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, será la sede en la que se desarrollará el espectáculo deportivo.

El choque entre hondureños y mexicanos estaba previsto a que comenzara a las 8:00 de la noche, pero los organizadores decidieron retrasarlo 30 minutos para que la entrada de los aficionados sea más tranquila. Es decir que el partido iniciará a las 8:30.



El juego será transmitido en Honduras por Televicentro y arrancarán con la antesala a las 8:00 de la noche, ESPN también lo transmitirá.



