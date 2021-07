Hondureños y mexicanos le ponen sabor al enfrentamiento en Phoenix por Copa Oro  

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.-La comunidad de hondureños en Phoenix, Arizona, es muy reducida, pero poco a poco han ido apareciendo previo al duelo contra México este sábado en la Copa Oro 2021 por los cuartos de final.



Algunos han hecho un viaje desde otros estados como es el caso de de José Castellanos, quien manejó más de cinco horas desde Pasadena, California, para poder ver a la H.



Castellanos, originario del barrio Cabañas de San Pedro Sula, hace dos días estaba hospitalizado por un derrame cerebral, aún tiene las marcas del catéter en su brazo derecho, pero su amor por la Selección lo hizo venirse.

"Él es necio, los doctores le dijeron que se quedara unos días más y no quiso", expresó Yanina Madrid, su esposa quien desde 1986 reside en Estados Unidos y desde hace ocho años es compañera de hogar de Castellanos.



Junto a ellos también los acompaña Isaías Madrid (8), el cuarto hijo de Yanina quien a pesar de haber nacido en Estados Unidos, le han inculcado valores y costumbres hondureñas.



Otro catracho que se les unió en apoyo a la H fue Alejandro Barrientos, él trabaja a un par de cuadras del hotel de concentración y al saber que estaba hospedados se vino para poder ver a los futbolistas.



"Me hablaron del trabajo y les pedí disculpas, les expliqué que estaba la Selección y se lo tomaron a broma", dice Barrientos quien desde 2012 reside en Phoenix donde trabaja en una de las firmas legales más importantes de la ciudad.

Otros que no dejaron de ir a ver al equipo de sus amores, fueron Caramelo y Capulina, unos fanáticos de fútbol mexicano que viajarían hasta el fin del mundo para apoyarlos.



"Honduras se nos ha complicado, es una selección muy fuerte y no será un partido fácil, pero creo que vamos a ganar 2-1", vaticinó Caramelo, cuyo nombre es Héctor Chávez.

Caramelo y Capulina han ido a nueve mundiales consecutivos y ahora están en la Copa Oro 2021.