Roger Rojas se desahoga en la Selección: "He pasado momentos difíciles; este juego es muy especial"

ARIZONA, HONDURAS.- Roger Rojas llegó de última hora a la Selección de Honduras, pero lo hizo con la ilusión de anotar y clasificar a semifinales, reconoce que soñaba a cada instante en volver a la H y ahora no desea desaprovechar la oportunidad porque sabe que, un buen partido, le abre las puertas en la eliminatoria.



Rojas revela que fue llamado por Arnold Cruz desde el lunes y no paraba de pensar que en cualquier momento lo convocaría hasta que recibió el miércoles la notificación de forma oficial.

¿Cómo has recibido esta convocatoria?

Siempre he seguido a la selección y cuando uno no está siempre está el deseo de que uno quiere estar aquí, pero al ver la situación de cómo estaba todo siempre se me cruzaba por la mente la oportunidad de estar y siempre está la ilusión de ponerse la camisa de Honduras y me queda darle gracias a Dios, tratar de aprovecharla porque los compañeros están jugando bien, ahora se ve el cambio con el profesor Coito.

¿Qué se te vino a la mente cuando te llamaron?

Que en cada entrenamiento de Cartaginés siempre pensaba que iba a estar aquí, le decía a Dios que trabajaba para llegar a la Selección y todo lo que uno profesa con la boca se hace cuando se tiene fe, mi esposa y Dios saben que no miento, ahora estoy feliz porque sabía que el momento iba a llegar, ahora le deseo una mejor recuperación a los compañeros que se quedaron.



Si algo necesita Honduras en este momento son delanteros. Tengo que saber aprovecharla, con orgullo, pasión y entrega, quiero hacerlo bien y ojalá le aporte goles. Nos enfrentamos a un rival grande, yo vengo aquí a aportar porque ellos se llevan los créditos de haber clasificado hasta acá.



Un buen papel acá te abre las puertas para las eliminatorias. El sábado es un juego importante para todos, pero muy especial para mí por lo que he pasado y vivido, esto viene de Dios y se definen muchas cosas como las que usted dice, yo quiero divertirme al máximo y sentir esa camisa.

¿Qué has pasado y vivido para volver?

He pasado momentos difíciles, el año pasado casi no jugué, dijeron cosas que no iba a volver a jugar fútbol, me quedé callado porque sé que eran mentiras, siempre le decía a la familia que no daré entrevistas de eso porque mi respuesta será en la cancha, hoy estoy jugando al fútbol y sigo aquí, Dios sabe el sacrificio que he hecho en este tiempo.

¿Qué te ilusiona el sábado?

Primero, que ya días no juego con público, en Costa Rica es a puertas cerradas y he leído que estará lleno, es algo que me ilusiona mucho y espero hacer un buen partido si me dan la oportunidad, sino, soy una persona muy leal que apoyo a mis compañeros al cien por ciento, ojalá podamos ganar.

¿Qué sientes de venir y jugar con México?

Son una gran selección, una de las mejores del área, son partidos bonitos y me pongo a la orden del profe, quiero adaptarme rápido, conozco a mis compañeros.



La Copa Oro anterior no estuviste ningún minuto. Es cierto, estuve en banca los tres partidos y me preguntaba por qué, por qué, uno siempre cuestiona, pero Dios tiene algo más adelante y ahora espero aprovechar.

¿Te ves clasificando a semis?

Sí, tenemos una buena selección, hay buenas jugadores a pesar de las lesiones y el Covid, veo bien a los compañeros, animados y unidos, México no será fácil y le damos el respeto que se merece.

¿Qué te preocupa de ellos?

Tienen un equipo compacto en defensa, arriba esta Rogelio Funes Mori que pasa un buen momento, pero en la cancha somos 11 contra 11, hay que evitar errores porque ellos concretan fácil y debemos ser muy sólidos ya que se puede ir a alargue, ojalá ganemos.