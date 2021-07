¿Viene o no Andy Najar? Gerardo Ramos explica estado de salud de Fabián Coito y los otros dos contagiados en Honduras  

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.- Honduras sigue a la espera de confirmar si realizará un último cambio de futbolistas por el contagio de Edwin Solani, quien a pesar de estar asintomático, se mantiene aislado por haber dado positivo a una prueba de Covid desde el sábado anterior.



El gerente administrativo de la Selección, Gerardo Ramos, ha asegurado que "tenemos hasta mañana (viernes) al final del día de poder realizar cambios, estamos esperando detalles con los que estamos conversando para ver si vamos a traer más personas o si nos quedamos con los que están", explicó.



Específicamente sobre Andy Najar asegura que en este momento el futbolista no se encuentra descartado pese a estar el partido muy cerca, pero "estamos haciendo los trámites (sobre el futbolista que podrían llamar), cuando lo tengamos lo vamos a confirmar, todo lo demás es especulación, hasta que no esté cerrado por Concacaf no es oficial, solo tenemos Roger Rojas y Kevin López", explicó.



Dice que en este momento sí pueden hacer el reemplazo porque médicamente está confirmado lo de Solani y "solo es que decidamos quién sí o quién no, nos queda un cambio más", dijo.

EL ESTADO DE SALUD DE FABIÁN COITO Y LOS CONTAGIADOS

Sobre la situación de salud del entrenador uruguayo Fabián Coito, Gerardo Ramos explicó que el DT está estable y sin mayores problemas.



"Tiene algunas molestias, pero mejorando, ha tenido síntomas, nada de gravedad y está siendo tratado con lo que indican los médicos, estamos bien protegidos porque trajimos de Honduras los medicamentos que se indican", explicó.



En el caso de los futbolistas Edwin Solani reafirma que está asintomático y que "Muma" tuvo al inicio, pero ya está estable, misma situación del preparador físico Sebastián Urrutia quien ya no presenta ningún problema.



Ramos explicó que hay dos integrantes de la delegación que están positivos y que fueron apartados, ellos son Miguel Mejía, su asistente y también Jorge Pacheco, fisioterapeuta, el primero presentó malestares al inicio, pero ya pasó la peor parte, el otro estuvo asintomático.