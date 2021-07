Prorrogan prisión provisional al "Rey del Cachopo" por asesinato de hondureña

Redacción

MADRID, ESPAÑA.- La justicia española determinó este viernes prorrogar la prisión provisional para César Román, mejor conocido como el 'Rey del Cachopo', tras ser condenado a 15 años de cárcel por el asesinato de la hondureña, Heidi Paz.



La condena se llevó a cabo el pasado 22 de junio, pero el asesinato que consternó a España, a Honduras y a varias personas en el mundo, sucedió en agosto de 2018.

Román habría asesinado a Heidi en su apartamento y descuartizado su cuerpo para luego colocarlo dentro de una maleta, la cual llevó hasta un sitio alejado que era de su propiedad, donde intentó quemar la evidencia. En el sitio se halló solamente el torso de la mujer, el cual no coincidió inicialmente con las características físicas de la hondureña, por lo que se desató una larga y amplia investigación, que dejó como resultado la posterior captura y enjuiciamiento del español.

Sin embargo, la defensa del empresario alega que el proceso no se llevó a cabo de la forma correcta y han impugnado la sentencia.

Resolución

La Audiencia de Madrid ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional "hasta el límite de la mitad" de los 15 años a los que fue condenado.



Ante esta situación, la sección 26 de la Audiencia Provincial ha dictado un auto en el que acuerda que el encausado siga en la cárcel ante la consolidación de "los indicios que se tuvieron en cuenta" para enviarle a prisión provisional en noviembre de 2018 tras la

sentencia dictada contra él, según informa un comunicado remitido a los medios de comunicación por parte de la defensa.

La abogada defensora de Román, Ana Isabel Peña, presentó un escrito de apelación en el que se recogen más de 27 supuestas vulneraciones de los derechos del acusado, antes y durante el proceso. Una de las irregularidades que señala la letrada en el escrito presentado es la petición por parte de la defensa de que se aportara como prueba la llave encontrada en la nave en la que fue hallado

el cadáver de la víctima. Una prueba que no pudo ser presentada, ya que desapareció durante el proceso.



Por otra parte, cuestinó la imparcialidad de la jueza que instruyó el caso, ya que asegura que esta no tuvo en cuenta algunas de las declaraciones que realizó el "Rey del Cachopo" en la que explicaba que no solo él tenía una copia de esas llaves, sino que existían al menos 16 o 18 personas que tenían un juego de las mismas.

