Emilio Izaguirre: 'Yo fui el que fallé en Motagua'

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Emilio Izaguirre habló, entre muchas cosas, de su salida de Motagua y confesó: “Yo fui el que fallé, fue mi error decirle a Diego que me utilizara en el medio y él me decía por fuera”.

Ahora en el Verde, “he disfrutado esta pretemporada como un niño” y “seguiré intentándolo hasta ganar campeonatos”, ya que “hasta que me retire no voy a dejar de tener hambre por seguir ganando títulos, no voy a jugar por jugar”.

Milo habló de la satisfacción de que su retoño Emilio (12 años) esté en las reservas del Monstruo. “Mi hijo tiene el sueño de debutar jugando conmigo. Una vez en el rondo le dije ‘metete ahí’ y hasta lloró ese día”.

El zurdo contó que antes de ir al Verde tuvo ofertas, pero “mi anhelo es seguir en Marathón y estoy seguro que por lo menos me voy a llevar a dos al extranjero; cuando vi a Arriaga me gustó mucho cómo juega, es un jugador de exportación y que puede ser de élite en Europa y jugar Champions”.

Habló con Alberth Elis

Izaguirre lo recomendó a Celtic de Escocia para que lo vieran en los Olímpicos. “Una vez lo enfrenté, lo vi discutiendo y le dije: no discuta, solo dedíquese a jugar y se va a ir solito a Europa. Tiene para competirle a Deiby y a Acosta en la H”, dijo.

Él quiere ser ejemplo como lo fue en Celtic con Tierney (hoy jugador de la Premier); “desde los 16 años hacía lo que yo hacía y comía lo que yo comía. Que él me llame y me dé las gracias, me invite a partidos del Arsenal, me envíe camisetas, eso me llena más que una camisa de Messi”.

Entre otras cosas, Izaguirre confesó que antes de ir a Escocia “en 2009 había firmado con Wigan, pero en eso falleció el director deportivo y el contrato quedó en blanco”. También contó una conversación con la Panterita; “le dije a Elis que él no tenía que demostrar nada, hablé con él antes que se fuera a la Copa Oro y le dije: ‘Mano, aprenda, yo cometí un error de ir lesionado’”.

