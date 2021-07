Reprograman juicio de ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, para el 9 de agosto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal en Materia de Corrupción decidió este jueves reprogramar el juicio de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla el cual debía realizarse el pasado martes, pero que no se llevó a cabo, pues la defensa de la señalada aseguró que está pasando por problemas médicos.



La comparecencia quedó programada ahora para el 9 de agosto próximo, luego de que la esposa del expresidente, Porfirio Lobo, se presente a un examen con un médico forense.

Chequeo médico

"Se presentó un certificado médico por un facultativo y ellos (el Tribunal) deciden nombrar a un médico forense para que vean si es cierto o no. Pueden llamar a 100 médicos forenses si quieren y a todos los médicos de la República, que vayan y miren que la señora tiene una dolencia", dijo el martes el abogado Juan Carlos Verganza, defensor de Bonilla.



La cita con el forense estaba programada para el miércoles, sin embargo, no se llevó a cabo, pues la ex primera dama alegó que estaba bajo los efectos de medicamentos. Ante esta situación, se ordenó que la exprimera dama se presentara el 5 de agosto para que un médico acreditado por el Ministerio Público sea quien emita un dictamen de su estado.

El caso

Bonilla fue detenida en 2018 por el caso conocido como 'Caja chica de la dama', por el que tuvo que enfrentar 12 acusaciones: tres por delitos de malversación de caudales públicos, ocho delitos de fraude a título de autora y uno por el delito de lavado deactivos.



Durante su juicio -que duró 17 meses y 20 días- se evacuaron más de 143 pruebas, incluyendo la revisión de 122 documentos y el testimonio de 14 testigos.



Luego de que el proceso finalizará el 24 de abril de 2019, se le declaró culpable de los tres delitos de apropiación indebida y ocho delitos de fraude, siendo absuelta de lavado de activos.



Recientemente, también ha sido mencionada en la lista Engel donde figuran funcionarios de Centroamérica ligados actos de corrupción y que fue divulgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

