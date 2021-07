Desgarrador relato de niño hondureño que cruzó la frontera: "Vengo aguantando hambre"

Redacción

MCALLEN, TEXAS.- Sin poder contener el llanto por la angustia, tristeza y desesperación, el relato del pequeño Anderson ha conmocionado las redes sociales.



Al niño de tan solo 8 años le ha tocado vivir la peor de las travesías en compañía de su padre, que lo sacó de Honduras en busca de una mejor vida en Estados Unidos.



"Vengo aguantando hambre en el camino", dijo el pequeño durante una entrevista a Telemundo tras haber cruzado el tenebroso Río Grande.



El niño reveló que su papá no le contó hacía donde iba para protegerlo y que hace tres meses su madre había muerto por lo que ya no tiene a nadie en Honduras.



Anderson, desconsolado, contó que durante la travesía no comió todos en los días que caminó. "Lo más difícil fue aguantar hambre, no bebí agua, no dormí nada", dijo mientras las lágrimas rodaban por su pequeño rostro.

Por su parte, su padre dijo que le duele en el alma la situación en la que puso a su hijo, pero que no tuvo otra opción tras la muerte de su esposa.



"Perdí a mi esposa y a mi hija de 6 meses", relató mientras se le hacía un nudo en la garganta.



Además, dijo que durante la muerte de su esposa le robaron los freezers y todo lo que tenía para su negocio de helados.



"Allá está muy dura la situación", comentó el acongojado padre mientras abrazaba a su hijo.