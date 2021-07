Maity Interiano sobre verse diferente: "Estoy enfocada en mi misión"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La guapa periodista Maity Interiano compartió con sus seguidores que se encuentra feliz y enfocada en su vida.



La comunicadora aseguró que en las últimas semanas ha recibido mensajes de que la ven diferente y afirmó que realmente es así.



La presentadora de Despierta América también aseguró que confía en el plan de Dios para su vida.

Vea aquí: Éxito, viajes y aprendizaje: la vida de la hondureña Maity Interiano



Este fue su mensaje:



"Para los que me han dicho o escrito: “Te veo diferente” la respuesta es: “SI, estoy en paz, estoy feliz, estoy enfocada en mi misión, estoy presente en cada cosa que hago y cada conversación que tengo.



Me despierto cada mañana dando gracias, digo en voz alta mi intención para ese día, dejo a un lado mis miedos y los transformo en oportunidades de crecimiento y me voy a la cama confiando al 100 en el plan de Dios".

Hace varios meses, Iteriano reveló entre lágrimas que no sabía por qué no tenía pareja, pero sí aseguró que confiaba en que Dios le estaba preparando para ese momento y para disfrutar el hoy y a su familia.