TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El debut de la Selección Sub-23 de Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ante Rumania ha despertado muchas expectativas dentro de la afición hondureña que madrugó para no perderse el encuentro.



Desde muy tempranas horas los aficionados catrachos viven el primer duelo de la H en la justa olímpica, esperando que el equipo que dirige Miguel Falero consiga los tres puntos ante el combinado europeo.

En las redes sociales los aficionados de la bicolor han compartido como viven cada una de las acciones que va dejando el encuentro.

Si estoy con un ojo abierto y otro cerrado, ese disparo de Jorge Álvarez me despertó... ??

Claro que veré a la selección a las 5 Am.

Son momentos históricos.

El 90 % de los que dicen que no, ya tienen puesta la alarma.

No los conociera.