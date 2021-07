EN VIVO: Honduras pierde 0-1 ante Rumania con autogol de Casildo

TOKIO, JAPÓN.- La Selección Sub-23 de Honduras está perdiendo 0-1 contra Rumania en la apertura del grupo B de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Minuto a minuto

Min 45+1 | ¡Goooooo! Rumania nos manda al descanso con el 1-0. Casildo la metió en el propio marco tras intentar despejar el balón de cabeza en un tiro de esquina muy cerrado.



Min 45 | Un minuto de descuento dará el cuarto árbitro del partido entre Honduras y Rumania.



Min 44 | Ya casi termina el primer tiempo. Los de Miguel Falero no han podido romper el cerrojo de Rumania.



Min 39 | ¡Te la perdiste Toro Benguché! Honduras pierde la más clara del partido. El delantero se había quitado al arquero de Rumania y en su remate le salió flojo.



Min 32 | Tiro de esquina para Rumania. Honduras se repliega en el área.



Min 29 | ¡Rigoberto Rivas te la perdiste! Tiro de esquina para Honduras.



Min 27 | Hasta el momento Honduras tiene el control del partido ante Rumania. ¡Solo falta el gol!



Min 26 | Casildo recibió tarjeta amarilla por una falta violenta contra un rumano.



Min 23 | Jorge Álvarez desaprovechó una gran jugada que había creado Honduras.



Min 21 | ¡Jorge Benguché lanzó un remate desde fuera del área! Honduras quiere el primero.



Min 15 | Honduras tiene más dominio en el partido. La H de Miguel Falero está bien parada en el campo.



Min 8 | ¡Gran remate de Edwin Rodríguez! Honduras ya quiere anotar el primero.



Min 5 | Rumania comienza a presionar en el área de Honduras.



Min 3 | Hondura inició cautelosa en los primeros instantes.



Min 1 | ¡Se movió la pelota! Inicia el partido entre Honduras y Rumania.



4: 58 AM | En estos momentos el capitán Denil Maldonado eligirá el lado de la cancha donde jugará la H en el primer tiempo.



4: 55 AM | ¡Suena el Himno de Honduras!



4:55 AM | En estos momentos se entonarán los himnos nacionales de cada selección.



4: 54 AM | Rumania saldrá con: Aioani, Ghiță, M. Marin, Pașcanu, Rațiu, Ciobanu, Dulca, Fl. Ștefan, Dobre, Ganea y Gheorghe



4: 53 AM | La Ha saldrá con Alex Güity, Elvin Casildo, Denil Maldonado, José García, Wesly Decas, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Douglas Martínez y Jorge Benguché.



4:52 AM | ¡Buenos días! Gracias por seguir nuestra tramisión.

La previa

Este jueves inicia una nueva aventura para la Selección Sub-23 de Honduras en tierras asiáticas, los de Miguel Falero enfrentarán a Rumania en la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.



La Bicolor confirmó el once titular hace algunos momentos y según la prensa internacional, la selección cinco estrellas tiene grandes espectativas en esta competencia.



El once para enfrentar a Rumania es: Alex Güity, Elvin Casildo, Denil Maldonado, José García, Wesly Decas, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Douglas Martínez y Jorge Benguché.



Mientras que Rumania saldrá con: Aioani, Ghiță, M. Marin, Pașcanu, Rațiu, Ciobanu, Dulca, Fl. Ștefan, Dobre, Ganea y Gheorghe.







Datos del partido

Hora: 5:00 AM

Rival: Rumania

Transmite: VTV