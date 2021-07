Honduras perdió 1-0 ante Rumania tras fatalidad de Casildo en la apertura de los Juegos de Tokio

TOKIO, JAPÓN.- El debút esperado de la Selección Sub-23 de Honduras terminó en un trago amargo tras perder 1-0 ante Rumania en la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.



El partido que se jugó en el estadio Kashima, dejó un dominio total de la Bicolor sobre los rumanies pero sin la fortuna del gol.



Miguel Falero, entrenador de la H, planteó un esquema tradicional de 4-4-2, Douglas Martínez y Jorge Benguché eran los encargados de anotar los goles. Sin embargo, ambos artilleros quedaron muy lejos de representar la ofensiva del equipo hondureño.

Jugada del gol

La fatalidad para Honduras llegó en los minutos de descuento del primer tiempo, un tiro de esquina de Rumania muy cerrado, obligó a Elvin Casildo saltar por el balón y para mala suerte el esférico se metió al marco del guardamenta Alex Güity.



Tras la acción del gol, el arquero hondureño se lesionó al existir una supuesta falta de un jugador de Rumania. Era el turno para Michel Perelló en la segunda mitad del partido.



Edwin Rodríguez, cerebro de la H en el medio campo, fue sustituído en al segunda mitad por el técnico Miguel Falero, el cambio trató de refrescar el medio campo con Alejandro Reyes, quien intentaría en varias ocasiones romper el cerrojo de Rumania.



El partido siguió la misma dinámica y Honduras presionaba en el área de Rumania. Sin embargo, Jorge Benguché quedó muy lejos de ser ese delantero que metiera miedo en el área contraria. Los volantes nunca se conectaron con el exatacante del Boavista de Portugal.



Los minutos fueron pasando y la Bicolor terminó haciendo varios cambios entre ellos su capitán, Denil Maldonado, quien fuera sustituído por Carlos Meléndez encendiendo las alarmas por su reciente operación hace algunos meses.



Honduras inició con pie izquierdo en los Juegos Olímpicos de Tokio en un partido que dejará muchas conclusiones para cuerpo técnico de la H en Tokio. El próximo partido por el grupo B será ante Nueva Zelanda el domingo a las 2:00 de la madrugada, hora de la catracha.





Minuto a minuto





Min 90+3 | ¡Fin del partido! Honduras no pudo ante Rumania. Una fatalidad de Elvin Casildo inclinó el partido para Rumania.



Min 90+3 | Decretan tres minutos de descuento.



Min 90 | Se acabal el tiempo y Honduras no estuvo fina a la hora de llegar al marco de Rumania.



Min 88 | Sale el capitán Denil Maldonado y entra Carlos Meléndez en la defensa hondureña.



Min 83 | ¡Alejandro Reyes se la perdió nuevamente! Honduras no puede anotar el empate.



Min 79 | ¡Terrible falta para el capitán de Honduras! El árbitro tiene una tarjeta amarilla en la mano.



Min 79 | ¡Gran categoría del capitán Denil Maldonado! Rumania no sabe como pasar en la defensa de la H.



Min 71 | Luis Palma la intentó pero su remate salió débil.



Min 67 | ¡Ufff! Michael Perelló se lanzó y defendió lo que podría ser el 2-0 para Rumania.



Min 65 | Tiro de esquina para Honduras. Alejandandro Reyes le sigue pegando desde fuera del área.



Min 64 | ¡Alejandro Reyes sacó un gran remate! Rumania sigue sometido en su propia área.



Min 58 | Douglas Martínez la intentó de cabeza y su remate pasó lejos del marco de Rumania.



Min 57 | Salió Edwin Rodríguez y Rigoberto Rivas por Honduras. Entró Luis Palma y Alejandro Reyes.



Min 55 | Miguel Falero ya pone a calentar a Luis Palma.



Min 52 | Tiro de esquina para Honduras. Edwin Rodríguez tiene muchas ganas de anotar para para la H.



Min 47 | Honduras busca en serio el empate. Edwin Rodríguez filtró el balón para Jorge Álvarez y este no entendió la jugada.



Min 46 | ¡Malas noticias para Honduras! Alex Güity se lesiona y entrará Perelló.



Min 45+1 | ¡Goooooo! Rumania nos manda al descanso con el 1-0. Casildo la metió en el propio marco tras intentar despejar el balón de cabeza en un tiro de esquina muy cerrado.



Min 45 | Un minuto de descuento dará el cuarto árbitro del partido entre Honduras y Rumania.



Min 44 | Ya casi termina el primer tiempo. Los de Miguel Falero no han podido romper el cerrojo de Rumania.



Min 39 | ¡Te la perdiste Toro Benguché! Honduras pierde la más clara del partido. El delantero se había quitado al arquero de Rumania y en su remate le salió flojo.



Min 32 | Tiro de esquina para Rumania. Honduras se repliega en el área.



Min 29 | ¡Rigoberto Rivas te la perdiste! Tiro de esquina para Honduras.



Min 27 | Hasta el momento Honduras tiene el control del partido ante Rumania. ¡Solo falta el gol!



Min 26 | Casildo recibió tarjeta amarilla por una falta violenta contra un rumano.



Min 23 | Jorge Álvarez desaprovechó una gran jugada que había creado Honduras.



Min 21 | ¡Jorge Benguché lanzó un remate desde fuera del área! Honduras quiere el primero.



Min 15 | Honduras tiene más dominio en el partido. La H de Miguel Falero está bien parada en el campo.



Min 8 | ¡Gran remate de Edwin Rodríguez! Honduras ya quiere anotar el primero.



Min 5 | Rumania comienza a presionar en el área de Honduras.



Min 3 | Hondura inició cautelosa en los primeros instantes.



Min 1 | ¡Se movió la pelota! Inicia el partido entre Honduras y Rumania.



4: 58 AM | En estos momentos el capitán Denil Maldonado eligirá el lado de la cancha donde jugará la H en el primer tiempo.



4: 55 AM | ¡Suena el Himno de Honduras!



4:55 AM | En estos momentos se entonarán los himnos nacionales de cada selección.



4: 54 AM | Rumania saldrá con: Aioani, Ghiță, M. Marin, Pașcanu, Rațiu, Ciobanu, Dulca, Fl. Ștefan, Dobre, Ganea y Gheorghe



4: 53 AM | La Ha saldrá con Alex Güity, Elvin Casildo, Denil Maldonado, José García, Wesly Decas, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Douglas Martínez y Jorge Benguché.



4:52 AM | ¡Buenos días! Gracias por seguir nuestra tramisión.

La previa

Este jueves inicia una nueva aventura para la Selección Sub-23 de Honduras en tierras asiáticas, los de Miguel Falero enfrentarán a Rumania en la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.



La Bicolor confirmó el once titular hace algunos momentos y según la prensa internacional, la selección cinco estrellas tiene grandes espectativas en esta competencia.



El once para enfrentar a Rumania es: Alex Güity, Elvin Casildo, Denil Maldonado, José García, Wesly Decas, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Douglas Martínez y Jorge Benguché.



Mientras que Rumania saldrá con: Aioani, Ghiță, M. Marin, Pașcanu, Rațiu, Ciobanu, Dulca, Fl. Ștefan, Dobre, Ganea y Gheorghe.







Datos del partido

Hora: 5:00 AM

Rival: Rumania

Transmite: VTV