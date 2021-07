Ante la falta de oxígeno en triajes, buscan alternativa de suministro en la capital

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El área de preclínica no funciona en el triaje que opera en la Universidad Católica de Honduras (Unicah), esto porque el personal de enfermería se declaró en paro de brazos caídos.

La acción de protesta consistió en priorizar solo las atenciones en las salas de estabilización y no realizar el proceso de preclínica, que consiste en llenar la ficha del paciente y tomar sus signos vitales.

Esto no significa que los personas que buscaron atención no fueran atendidas, ya que los médicos no compartieron la medida de presión y sí brindaron las consultas.

También suspendieron la operación en el área de farmacia.

“La demanda de pacientes es exagerada y la cantidad de personal es muy poca. Mientras no haya una respuesta seguiremos igual (brazos caídos)”, aseguró la licenciada en enfermería Ruth Guevara.

Otras enfermeras manifestaron que la falta de insumos también les afecta, ya que en varias ocasiones no tienen ni jeringas o catéter, por lo que el personal asegura que se ve en la obligación de comprar hasta esparadrapos.

Al igual aseguraron que esto lo viven desde hace tres meses y lamentaron que dos de las ocho licenciadas en enfermería están contagiadas de covid-19. En el caso de las 10 enfermeras auxiliares no hay reporte de contagios.

En el triaje CCI se quedaron sin cilindros de oxígeno en la mañana. Foto: Efraín Salgado/El Heraldo



En busca de solución

El coordinador general de los centros de triaje de la capital, Rony Antúnez, manifestó a EL HERALDO que la sobrecarga de atención se viene dando desde la semana epidemiológica 21 (del 23 al 29 de mayo) y que por eso aumentaron de personal en todos los triajes, pero fue insuficiente y requieren más.

Asimismo informó que verificó la existencia de insumos y de equipo de medidas de bioseguridad, “todo eso lo tienen, estos centros de triaje tienen todos los insumos necesarios”.

“Jeringas sí hay, lo que sucede que hay una bodega acá y una general, cuando la solicitan a la general no se las dan a tiempo”, aseveró.

Al igual se refirió a los tanques de oxígeno, ya que el martes varios triajes de la capital se quedaron sin este recurso, tal fue el caso del CCI, donde varios familiares de pacientes exigían los cilindros. “Se estipula que son dos tanques de oxígeno con recambios tres veces al día. Si metemos más pacientes de la capacidad de lo que tiene ya el centro de triaje propiamente, si tiene 30 camas y mete 36, se saldrá de lo proyectado”, aseguró.

Al igual afirmó que se busca la manera de aumentar la capacidad de cilindros de oxígeno o cambiar de sistema “utilizar otros tipos de sistemas que puedan suministrar oxígeno, parecido a los que tienen unos hospitales”, dijo.

El galeno descartó que sea un alto flujo, sino que un mecanismo “dewars” y que se trata de tomas de oxígeno de un cilindro principal y que se ubicaría en una parte externa del triaje y una tubería llevará una toma a cada cama. Se suministraría cada 72 horas.

En el triaje de la Unicah se manifestaron con carteles. Foto: Efraín Salgado/El Heraldo



Según estudios la modalidad se echaría a andar en el CCI y en CCG, en el caso del Juan Pablo II ya lo utilizan.

También descartó que se llegue a ampliar más camas de estabilización, “esa no es la solución, un domingo a las 8:00 p.m., dos horas después teníamos 27 pacientes ingresados. Si 100 camas vamos a abrir, 100 vamos a llenar, el fortalecimiento no tiene que estar en triajes y hospitales, sino que en las medidas en la calle, la población tiene que actuar mejor”, dijo. Al cierre de la edición, Antúnez se mantuvo reunido con autoridades de salud para resolver el problema en el triaje Unicah.

