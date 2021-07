Políticos siguen prolongando darle presupuesto electoral al CNE

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ni 24 horas duraron los consensos alcanzados entre el tripartidismo en relación con el presupuesto solicitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales.

Al reducir el monto que pidió hace más de un mes el organismo que administra los procesos democráticos e interferir en sus facultades, el partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra del dictamen que incluye no solo el presupuesto electoral, sino también la autorización para contrataciones, compras directas y reformas a varios artículos de la nueva Ley Electoral. “Libre está a favor de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y elecciones limpias y democráticas. Se requieren consensos y no obstrucción”, escribió en su cuenta de Twitter el coordinador general del partido de izquierda, Manuel Zelaya Rosales.

Entre tanto, la bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu) denunció cambios a disposiciones de la normativa vigente en materia electoral. Según el comunicado emitido, solo el consejero presidente del ente colegiado —que a partir de septiembre asumirá este cargo el representante del Partido Nacional, Kelvin Aguirre— podrá divulgar los datos oficiales sobre los resultados preliminares. Los miembros del CNE que contravengan esta disposición deben ser castigados con la pena de cuatro a seis años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la condena, de conformidad con la redacción del artículo nueve del dictamen.

Informo: que el voto de Libre en dictámenes de ley, fue en contra porque reducen el presupuesto y las facultades del Pleno del CNE intentando silenciarlo. Partido Libre está a favor del TREP y elecciones limpias y democráticas. Se requieren consensos NO obstrucción.@PartidoLibre — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) July 20, 2021

LEA: Dos mujeres y una alianza parcial en las 13 candidaturas a la Presidencia de Honduras

Ampliación e impedimento

Si bien el plazo para adjudicar la empresa que se encargará del TREP se ampliará del 27 de julio al 15 de agosto, el ente electoral, que cuenta con más de 800 millones de lempiras, no puede proceder a hacer adquisiciones de ningún tipo sin licitación mientras el Congreso Nacional no apruebe el procedimiento especial. En la décimo séptima sesión virtual, que fue convocada el martes, no se agendó ninguno de estos temas y la oposición política responsabilizó directamente a los cachurecos de dilatar hasta poner en riesgo las votaciones del último domingo de noviembre.

Un nuevo endeudamiento por un monto de hasta 9,000 millones de lempiras o su equivalente en dólares se le autorizó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ante la crisis que atraviesa al tiempo que se admitió un subsidio a favor de los abonados cuyo consumo sea menor o igual a 350 kilovatios hora y 3,000 kilovatios hora a pequeños y medianos comercios.

Sin someterlo a discusión en la reunión remota también se admitió el contrato de concesión de servicios portuarios para la terminal marítima en el Puerto de Omoa.

ADEMÁS: El Cohep hará debate para conocer planes de gobierno de candidatos a la presidencia