Las predicciones de El Niño Prodigio para Jennifer López y Ben Affleck

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- 'Bennifer', como es conocido el famoso dúo de JLo y Ben Affleck, estuvo en el ojo del huracán tras impactantes predicciones del reconocido astrólogo vidente El Niño Prodigio, quien realizó una advertencia a la diva del Bronx.

Hace más de dos meses JLo apareció junto a Ben Affleck, con quien tuvo una relación allá por 2002 y fue retomada tras su ruptura con Alex Rodríguez.

La pareja se ha convertido en la favorita de los paparazzis debido al derroche de amor y ternura que muestran en público, sin embargo, el astrólogo conocido como El Niño Prodigio quiso enviar un mensaje a la famosa para que su relación prospere.

"Yo siempre le he dicho a Jennifer López, siempre se lo he dicho: que ella no puede casarse", expresó el astrólogo y vidente al aparecer en una edición reciente de People VIP.



"Hay personas que no pueden casarse, energéticamente no pueden estar comprometidas y ella es un ser libre. Su espíritu que ella tiene me dice que no quiere que ella tenga un hombre fijo. Ella puede tener un hombre, pero no matrimonio, no compromiso, no casamiento", señaló.

Según el experto, el cambio de signos zodiacales tiene mucho que ver con la química entre sí, por lo que destacó el hecho de que Affleck y Rodríguez pertenecen al mismo signo zodiacal.

En suma, advirtió sobre posible adicción de Affleck y la diferencia de intereses entre ambas relaciones de JLo.

"Tienen muchas cosas en común. Hay muchas cosas que sí tienen mucha similitud. La relación con Alex Rodríguez era de negocios, para invertir", aseguró El Niño. "Pero Ben no enseña tanto. Cuando vean a Ben Affleck y Jennifer van a ver que la que más va a brillar es Jennifer. Porque la parte del signo de agua, que es Escorpio, deja que ella brille. Y más puede dominar Jennifer López a Ben Affleck que a Rodríguez", finalizó.

JLo y Alex Rodríguez comenzaron su relación hace cuatro años y aunque estaban comprometidos, ambos decidieron finalizar la relación este 2021. Ante la ruptura, la diva del Bronx decidió retomar su relación con el famoso actor hollywoodense Ben Affleck.

