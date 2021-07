El actor Sammy Pérez en estado delicado por el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor y comediante mexicano Sammy Pérez se encuentra luchando por su vida, tras haberse infectado de covid-19.



Según ha revelado su representante, los médicos intubaron al artista ya que tenía una baja oxigenación y daño en uno de sus pulmones.



También confirmó que el famoso se encuentra delicado y en observación médica tras ser intubado.



Asimismo, su familia pidió ayuda a sus seguidores y amigos más cercanos para cubrir los costos de la hospitalización de Sammy.



"En este momento nos estamos viendo en la necesidad de pedirles apoyo, tanto como amigos, familiares y por supuesto compañeros artistas por la situación que estamos viviendo”, expresó Daniel Pérez, uno de los sobrinos.



“Lo intubaron, no es nada fácil este procedimiento. Se hizo lo que se pudo para no hacerlo, pero desafortunadamente tuvieron que hacerlo. Esperamos que esto de verdad funcione, pero necesitamos de su apoyo, de un granito de arena. Porque es muy caro el tratamiento. Es mucho dinero y hoy más que nunca necesitamos su apoyo”, dijo.



“Mi tío va a salir de esta y no va a decaer, agradecemos todas las oraciones y muestras de apoyo hacia él. Todos los que lo quieren y lo siguen no tenemos con qué pagarles, muchas gracias de corazón”, concluyó.

En las últimas horas trascendió que Sammy había perdido la vida, pero su familia aseguró que sigue interno y bajo observación médica.