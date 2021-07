Honduras perdió 2-0 contra Qatar y jugará contra México en cuartos

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Cuando Honduras estaba más cerca de empatar el partido, Qatar lo sentenció con el 2-0 en los minutos de descuento en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro 2021.



La H que no tuvo en el banquillo a Fabián Coito, tras dar positivo al covid-19, se vio muy diezmada tras la lesión tempranera de Romell Quioto en el primer tiempo.



Y por si fuera poco, Maynor Figueroa también se lesionó en un choque contra un jugador de Qatar lo que obligó a cambiar el esquema de la H en el complemento.



Homán Amed se escapó por el lado de Kevin Álvarez al minuto 24 del primer tiempo y sacó un remate casi imposible. Era el 1-0 de Qatar en el momento que Honduras buscaba abrir el marcador a su favor.



Al minuto 40 era el momento de brillar para Buba López, un penal pitado por el árbitro Marrufo sacó la mejor versión del arquero hondureño.

Cambios obligados

Ya en el complemento, Bonieck García, Marcelo Santos y Camellito Delgado ingresaron para darle otra cara a la Bicolor. Los cambios sirvieron para que Honduras fuera más incisiva pero sus esfuerzos fueron en vano y no puedieron anotar.



Se jugaban los minutos de descuento y Abdulaziz Mohammed sosprendía al equipo hondureño con el 2-0. La defensa catracha no pudo regresar por el cansacio y el partido se definía en el momento que Honduras tenía presionado al equipo qatarí.



Este resultado pone a Honduras en la disputa frente a México por los cuartos de final. El duelo será el próximo sábado 24 de julio en la ciudad de Arizona.





Minuto a minuto

Min 90+5 | ¡Final del partido! Honduras enfrentará a México en los cuartos de final de la Copa Oro 2021.



Min 90+4 | ¡Gol de Qatar! Terrible salida del equipo hondureño en campo contrario. Nos agarraron solo con un defensa.



Min 89 | Se termina el tiempo para Honduras. El árbitro dio cuatro minutos de descuento.



Min 81 | Si Honduras pierde ante Qatar, le tocará enfrentar a México en los cuartos de final.



Min 80 | ¡Te la perdiste Begtson! el disparo salió tibio al arquero de Qatar.



Min 78 | Tiro de esquina para Qatar. El balón pegó en Kevin Álvarez.



Min 71 | Honduras ha perdido intensidad en el juego. Qatar regresa al partido.



Min 65 | Johw Benavídez la mandó a las gradas. Honduras la intenta desde lejos



Min 64 | ¡Te la perdiste Jerry Bengtson! la jugada fue invalidada por el línea.



Min 63 | Se siente calientito el gol de Honduras. El equipo catracho está llegando más claro al área de Qatar.



Min 61 | Ingresa Bonieck García por Bryan Acosta.



Min 60 | Ingresa Delgado por Diego Rodríguez.



Min 50 | Qatar la intenta con tiro libre. Honduras todavía no logra llegar al área contraria.



Min 47 | Kevin Álvarez cae lesionado ante un avance de Qatar.



Min 46 | ¡Inicó el segundo tiempo!



Min 45+4 | ¡Final del primer tiempo! Honduras deberá componer el esquema para buscar el partido en el complemento.



Min 45 | El árbitro decreta cuatro minutos de descuento.



Min 44 | Entra Marcelo Pereira y sale Maynor Figueroa por lesión. ¡Honduras es un hospital!



Min 44 | Buba López la mandó al tiro de esquina. El arquero hondureño reboró en el paral.



Min 42 | La afición de Honduras en el BBVA Compass está alentando al equipo catracho.





Min 40 | ¡Grande Buba! Tapó el penal y en el remate la sacó con la frente. Queda lesionado en el césped.



Min 39 | Penal para Qatar. Maynor Figueroa derriba a un jugador qatarí.



Min 38 | Tiro de esquina para Qatar. Leverón sacó la pelota de manera peligrosa.



Min 36 | Honduras no logra conectarse en la ofensiva. La salida de Quioto mermó el ataque de la H ante Qatar.



Min 30 | Tarjeta amarilla para Jerry Bengtson por falta por la espalda contra un jugador de Qatar.



Min 25 | Homám Amed anotó un golazo casi sin ángulo al marco que defiende Buba López.





Min 24 | ¡Gol de Qatar!



Min 23 | Se prepara Jerry Bengtson para ingresar. Romell Quioto no podrá seguir, recae nuevamenta en la lesión.



Min 20 | ¡La voló a las gradas Pedro Miguel de Qatar! Honduras se salva.



Min 19 | ¡Grande Buba López! atajó un centro peligroso de Qatar.



Min 15 | ¡Malas noticias para Honduras! Romell Quioto saldrá del campo por lesión y en su lugar ingresará Jerry Bengtson. Se vuelve a lesionar el romántico.



Min 14 | ¡Romell Quioto estuvo a punto de marcar el primero para Honduras!



Min 12 | Tiro de esquina para Honduras. Félix Crisanto no pudo centrar.



Min 10 | Honduras todavía no logra una jugada de peligro en el área de Qatar.



Min 7 | Tiro libre para Qatar. El remate pegó en Alex López.



Min 4 | Tiro de esquina para Honduras. Quioto ya mete peligro en el área de Qatar.



Min 3 | Honduras juega cauteloso en los primeros minutos.



Min 1 | ¡Inició el partido!¡ Vamos Honduras!



7:25 PM | Suena el himno de Qatar en Houston.



7:23 PM | ¡En estos momentos se canta el Himno Nacional de Honduras!



7:19 PM | Honduras será dirigida por Arnold Cruz. Fabián Coito dio positivo al covid-19 y está aislado en el hotel donde está concentrada la Selección de Honduras.



7:10 PM | Catar: Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Khoukhi Boualem, Homam Ahmed; Bassam Al Rawi, Abdelkaeim Hassan, Karim Boudiaf, Akram Afif; Abdelaziz Hatim, Hassan Al Haydos, Al Moez Ali DT: Félix Sánchez.



7:09 PM | Honduras: Luis López, Félix Crisanto, Johnny Leverón, Maynor Figueroa; Kevin Álvarez, Diego Rodríguez, Deybi Flores, Alex López; Bryan Acosta, Jhow Benavídez y Romell Quioto. DT: Fabián Coito



7:08 PM | ¡Alineaciones oficiales!



La Previa



Después de un sufrido y gustado triunfo de la H ante Panamá, la Selección de Honduras buscará este martes cerrar primero del grupo D de la Copa Oro en el duelo ante Qatar.



El equipo de Fabián Coito llega a este duelo con el respiro de la clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, si pierde ante los qataríes, obligaría a la Bicolor jugar contra México, rival que nadie quiere enfrentarse.



El Salvador sería el rival de Honduras si los de Fabián Coito triunfan o sacan un empate ante Qatar.



Para este duelo, Honduras llega con una baja muy importante; Alberth Elis, el delantero del Boavista de Portugal, no podrá jugar más este torneo por una lesión que sufrió en el partido ante Panamá.



Muma Fernández y Edwin Solano están casi descartados tras dar positivos al covid-19.

Probables alineaciones:

Honduras: Luis López; Félix Crisanto, Kevin Álvarez, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez, Deybi Flores, Boniek García, Johnny Leverón, Jerry Bengtson, Alexander López y Romell Quioto.



DT: Fabián Coito.



Qatar: Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Tarek Salman, Khoukhi Boualem, Homam Ahmed, Abdelkarim Hassan; Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatim, Akram Afif; Al Moez Ali) y Mohammed Muntari.



DT: Félix Sánchez.



Estadio: BBVA Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos.



Hora: 7:00 PM