Salud confirma nuevo caso de hongo negro asociado al covid-19 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jefa de vigilancia de la Secretaría de Salud, Mixi Castro, confirmó un segundo caso de mucormicosis, conocido como hongo negro, en un paciente que tuvo covid-19.



Se trata de un hombre de 34 años, de quien no se reveló su identidad, que es diabético e hipertenso y que utilizó esteroides mientras enfrentó la enfermedad hace más de tres meses.



La experta en salud informó que el paciente no es residente en la capital de Honduras, asimismo, dijo que fue ingresado en un centro hospitalario después de presentar los síntomas de la enfermedad mortal.



Castro informó que la mucormicosis comenzó en la boca del paciente, en la parte del paladar. Asimismo, dijo que ya está siendo tratado y esperan que no se desanime para poder seguir con el tratamiento ya que se encuentra estable.

Mixi, confirmó que hasta el momento no hay más casos en investigación por el hongo negro.

Dos casos y no tres

Aunque el pasado 12 de julio el viceministro de Salud, Fredy Guillén, confirmó el primer deceso de hongo negro en Honduras, Mixi Castro aseguró que solo hay dos casos y no tres como se conoció hace unos días.

La jefa de vigilancia explicó que a María Antonia Mejía Alfaro, la primera víctima del hongo negro en el país, no se le logró confirmar la mucormicosis por lo que ella quedó como sospechosa.

Sin embargo, Fredy Guillén informó que Mejía Alfaro, quien padecía de diabetes y había superado el covid permaneció en la unidad de Cuidados Intensivos del Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula y falleció días después de no superar los estragos ocasionados por la murcomicosis, según reveló el galeno.

El primer caso de hongo negro se reportó el pasado 6 de junio y el paciente era un hombre de 56 años procedente del departamento de Cortés.

Aumenta mortalidad

La afectación del hongo negro en personas que sobrevivieron al coronavirus podría aumentar la mortalidad en Honduras, según el médico Daniel Fernández.



El galeno precisó, en ese sentido, que la Secretaría de Salud debe dotarse de los medicamentos que ayudarían a combatir la mucormicosis antes de que se desaten decenas de casos en el país.



“La autoridades deben tomar cartas en el asunto ahorita que no hay muchos casos, porque será más difícil tomar acciones cuando haya muchos con la afectación”, comentó.