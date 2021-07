Estados Unidos prohibirá la entrada del expresidente Porfirio Lobo y su familia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció medidas contra el expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y su familia, por considerar que sus actos "socavaron la democracia en Honduras".



Blinken, que fue designado en el cargo por el presidente Joe Biden en enero de este año, advirtió en su cuenta de Twitter que Porfirio "Pepe" Lobo y sus familiares podrían no volver a ingresar al país norteamericano, tal como le ha sucedido a otros funcionarios hondureños.

"Los actos corruptos del expresidente de Honduras Lobo socavaron la democracia en Honduras. Estoy designando a Lobo y sus familiares directos como no elegibles para ingresar a los Estados Unidos, escribió el funcionario estadounidense la mañana de este martes.



Blinken terminó su mensaje con la frase: "Permanecemos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Honduras".

Former President of Honduras Lobo’s corrupt acts undermined democracy in Honduras. I am designating Lobo and his immediate family members as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Honduras.