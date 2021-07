TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marco Tulio Medina, neurólogo, científico y exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aseguró que combinar la primera dosis de la vacuna de Astrazeneca con una segunda dosis de Pfizer es seguro, según estudios científicos.

"Los trabajos preliminares publicados en Europa, particularmente en España y Alemania, sugieren que al combinar la primera dosis con Astrazeneca y luego una segunda dosis con Pfizer es seguro y además con un nivel de efectividad significativo", declaró Medina.

"En este momento con el tema de la vacuna Sputnik V no tenemos la información para dar la recomendación que si la hacemos con la combinación de Astrazeneca y Pfizer", agregó.

A continuación, al minuto 2:00:58 del siguiente vídeo se pueden apreciar las declaraciones del científico hondureño en el noticiero Primera Plana de Radio Cadena Voces (RCV).



En Honduras solo se han suscrito dos contratos, uno con la farmacéutica Pfizer por el orden de 4.4 millones de vacunas y otro con Sputnik V de Rusia para comprar 4.2 millones de dosis.

De esos dos contratos de compra se han recibido al menos 283,510 dosis de vacunas hasta julio, conforme a los informes de la Secretaría de Salud (Sesal).

Las demás vacunas han sido adquiridas mediante donaciones del mecanismo Covax, así como de países como Israel, México y El Salvador.

Hasta el 20 de julio, Honduras había recibido casi 3.1 millones de dosis, de las cuales ha aplicado alrededor de 1.4 millones de dosis, lo que representa el 45 por ciento, según reportes oficiales.

Cifras al 19 de julio indicaban que al menos 1.3 millones de personas en el país han recibido al menos una dosis, mientras que únicamente 107,139 habitantes tienen el esquema completo de dos dosis.

El dato anterior indica que apenas el 1.5 por ciento de la población elegible para la vacuna, que son 6.9 millones de personas, ha recibido la vacunación en su formato completo.

Ante este escenario, Medina opina que es conveniente que la Secretaría de Salud cambie la estrategia de vacunación, implementando la mezcla de vacunas de AstraZeneca y Pfizer.

Con este método se se completará el ciclo de vacunación de dos dosis más rápido y se evitará que los grupos que son inoculados con la primera dosis se contagien con alguna variante de covid-19 y se compliquen, expuso el académico.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO investigó y accedió a evidencia científica para corroborar si se puede aplicar una primera dosis de la vacuna AstraZeneca y una segunda con Pfizer y en qué medida esta combinación resulta efectiva.

Un estudio de la Universidad de Oxford, Reino Unido, publicado en la revista The Lancet y titulado Vacunación heteróloga prime-boost COVID-19: datos de reactogenicidad inicial, muestra hallazgos importantes sobre el cruce de inmunizantes.

Se seleccionaron 830 participantes de 50 años, quienes recibieron la primera dosis de Pfizer o AstraZeneca y la segunda de la vacuna contraria.

Entre los participantes, 463 fueron inoculados con ambas dosis en un intervalo de 28 días, mientras que los 367 restantes fueron vacunados con 84 días entre dosis, indica el experimento.

Ambos esquemas de vacunación presentaron mayor efectividad cuando se les aplicó a las personas la segunda dosis contraria a la primera, ya sea de Pfizer o de Astrazeneca, concluye la investigación.

Los participantes, después de ser vacunados, presentaron efectos secundarios como escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, dolor articular, malestar y dolor muscular, pero no provocó hospitalizaciones.

En España se realizó otra investigación para medir el impacto de combinar vacunas. Llamado CombivacS y publicado en The Lancet, el estudio analizó la aplicación de la primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Pfizer en menores de 60 años.

Se escogieron 676 individuos, a quienes se les administró la primera dosis de AstraZeneca, luego, entre 8 y 12 semanas después, los sujetos recibieron una dosis de Pfizer.

Los resultados primarios de la mezcla de vacunas de AstraZeneca y Pfizer fueron que el 100% de los participantes desarrollaron anticuerpos que reconocieron e inactivaron el covid-19 en 14 días después de la administración de Pfizer, en comparación con el 34.1% al momento de tener solo una dosis de Astrazeneca.

Asimismo, se observó un aumento de cuatro veces en la respuesta inmune y los efectos secundarios fueron leves o moderados; la mayoría consistió en dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y no existieron complicaciones.

En Alemania también realizaron ensayos para indagar los alcances de aplicar la primera vacuna de AstraZeneca y la segunda de la farmacéutica Pfizer.

Fueron seleccionados 340 trabajadores sanitarios, quienes fueron vacunados entre el 27 de diciembre de 2020 y el 21 de mayo de 2021 en Charité, Universidad de Berlín, Alemania.

Los resultados, luego de siete días de ser aplicada la segunda dosis, fueron positivos debido a que la vacunación de refuerzo con Pfizer fue bien tolerada, de igual manera aumentaron los anticuerpos que inactivaron el covid-19.

Aún se están llevando a cabo más estudios para probar la efectividad de mezclar vacunas como Com-Cov2 el de la Universidad de Oxford del Reino Unido, que pretende mezclar AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Novavax.

En el Instituto Instituto Gamaleya de Rusia los investigadores están probando la posibilidad de mezclar su vacuna, Sputnik V, con AstraZeneca.

Las pruebas "están siendo finalizadas en Azerbaiyán y algunos otros países y esperamos la publicación de los resultados de este ensayo en las próximas dos semanas, a finales de julio", señaló el director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), Kiril Dmítriev.

"Creemos que la combinación de vacunas es un asunto clave y Sputnik V ha sido un líder en este campo", explicó.

Además, hay un estudio de Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que pretende incluir en las decisiones sanitarias de ese país programas de vacunas mixtas.

"Los resultados de este ensayo están destinados a informar las decisiones de política de salud pública sobre el uso potencial de programas de vacunas mixtas en caso de que se indiquen dosis de refuerzo", dijo Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

El Comité Asesor Nacional de Inmunización (NACI) de Canadá ha dicho que conforme a evidencia científica las vacunas de Pfizer y Moderna se pueden mezclar.

Por su parte, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos recomienda usar una vacuna diferente como segunda dosis “en casos excepcionales” .

Corea del Sur ha inoculado con la vacuna de Pfizer como segunda dosis a 760,000 personas vacunadas con AstraZeneca.

Países como Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca e Italia ya utilizan este esquema de vacunación cruzada, en su mayoría debido a la demora de entregas de AstraZeneca.

No obstante, mezclar vacunas aún no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), porque quieren esperar que existan más fundamentos científicos.

En un tweet, la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminatha, declaró que aún esperan datos de los estudios en marcha de la combinación de diferentes vacunas para saber su efectividad.

Individuals should not decide for themselves, public health agencies can, based on available data. Data from mix and match studies of different vaccines are awaited - immunogenicity and safety both need to be evaluated https://t.co/3pdYj4LUdz