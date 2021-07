Hospitalizan a la mamá de Christian Nodal

JALISCO, MÉXICO.- Cristy, la mamá del cantante Christian Nodal, confirmó en sus redes sociales que fue hospitalizada.



"Con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí, que mu padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias amigos, familia por estar al pendiente", escribió la suegra de Belinda.



En las últimas semanas, la también influencer reveló que tenía complicaciones de salud, sin embargo, no brindó detalles de su padecimiento.

El mensaje de Cristy en redes sociales. Foto: Instagram







A inicios del 2021 sorprendió con un radical cambio de look debido a una enfermedad con la que estaba luchando.

Y es que la madre del intérprete "Adiós amor" dijo: "Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar he recibido críticas buenas, malas, hasta homofóbicas, porque suponen que es un cambio de ‘look’ lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me da fuerza para seguir luchando día a día con alegría y amor, gracias a Dios mi autoestima es grande".



"Tal vez llegue a quedar sin ni un solo cabello, tal vez no, pero mi felicidad no depende de ello, los seres humanos somos algo más que un corte de cabello, de cómo vestimos, o de cualquier estereotipo”, continuó su mensaje Cristy, plantando dudas en sus seguidores.



El hermetismo con el que ha manejado su enfermedad ha hecho pensar que libra una batalla contra el cáncer.



Hasta el momento su hijo Christian Nodal no se ha referido al tema y se desconoce si la está acompañando.



Nodal y su madre tienen una estrecha relación; ella ha estado muy pendiente de su noviazgo con la exprotagonista de telenovelas.