Alberth Elis fuera de la Copa Oro por una lesión en su pie; estará un mes de baja

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siguen las malas noticias para Honduras en la Copa Oro. El delantero Alberth Elis se pierde lo que resta del torneo por una lesión en un dedo de su pie que sufrió en el juego contra Panamá.



Un futbolista panameño se paró, de forma accidental, en su pie casi al final del primer tiempo, y de inmediato Elis sintió el dolor por lo que en el complemento salió del terreno de juego y se fue directo a una clínica en Houston.

Estando en el centro médico le practicaron una radiografía y esta mañana se ha confirmado que se trata de una pequeña fractura, que aunque no es grave, necesita un mes de recuperación. El delantero se perderá el resto del campeonato donde Honduras está clasificado a cuartos de final de la Copa Oro.



Esta es la tercera baja oficial para Honduras en el torneo. Antes de viajar quedó fuera Ever Alvarado por una lesión lumbar, posteriormente Michaell Chirinos por una ruptura de ligamento cruzado y ahora se suma Alberth Elis.



Además, Edwin Solani Solano y Carlos Fernández no están disponibles tras confirmar que se contagiaron de covid; ambos se encuentran aislados en el hotel de concentración.

