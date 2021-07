"¡Renuncio!", dice Britney Spears con furia en Instagram

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- En una furiosa publicación de Instagram, Britney Spears dijo que "renuncia" a hacer presentaciones en vivo y criticó el control de su padre sobre sus asuntos.



Durante semanas, la superestrella del pop ha estado suplicando a un juez en Los Ángeles que la libere de la tutela de años gobernada en gran parte por su padre, Jamie, elevando el interés mundial en su caso.



El sábado por la noche recurrió a Instagram en una nueva demostración pública de su enojo. "No actuaré en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que visto, digo, hago o pienso", escribió.

En cambio, dijo, compartirá sus propios videos de baile desde su sala de estar, en lugar de desde un escenario en Las Vegas.



"¡Renuncio!", escribió Spears, que saltó a la fama en su adolescencia y sufrió un colapso muy público en 2007, cuando la estrella atacó el automóvil de un paparazzi en una estación de servicio.



Al año siguiente, un tribunal de California la colocó bajo una tutela legal única, controlada por su padre.

Spears volvió rápidamente a actuar después de eso, lanzó tres álbumes, apareció en varios programas de televisión y se estableció en la residencia de Las Vegas a la que hizo referencia en la publicación de Instagram.

Pero en enero de 2019, anunció abruptamente que suspendería sus actuaciones hasta nuevo aviso. Y el mes pasado, la cantante hizo una súplica para que su situación cambiara, alegando que le habían impedido quitarse el DIU anticonceptivo, a pesar de querer más hijos, y que le administraron a la fuerza medicamentos que la hacían sentir "borracha".



Spears dijo que la habían obligado a hacer shows bajo amenaza de demanda y que ni siquiera se le permitió cambiarse en privacidad o conducir su propio automóvil.



"¡Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente! Esta tutela mató mis sueños... así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es lo único en este mundo muy difícil de matar... sin embargo, ¡la gente todavía lo intenta!", escribió el sábado.



Spears también hizo referencia a documentales recientes sobre su difícil situación que han ayudado a impulsar un ajuste de cuentas sobre el trato que la industria del entretenimiento da a las estrellas del pop jóvenes.

"No me gustó la forma en que los documentales traen a colación momentos humillantes del pasado ... ¡Ya pasé por todo eso y lo he estado haciendo durante mucho tiempo!", señaló en la red social.



El miércoles, Spears obtuvo una gran victoria en su batalla legal después de que un juez dictaminó que podía designar a su propio abogado.