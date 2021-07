Casi 90 mil lempiras pagó familia para presenciar duelo Honduras-Panamá en Houston  

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- No haber comprando su boleto con anticipación le pasó factura a cientos de catrachos en Houston, Estados Unidos. Muchos, consultados por EL HERALDO, contaron que no pudieron ingresar al duelo Honduras-Panamá porque los tickets estaban agotados.



Varios aficionados creían que en taquilla iban a encontrar su entrada, sin embargo, al llegar al BBVA Compass confirmaron que ya existían tickets y que los únicos estaban en el mercado negro a precios muy elevados.



Desde tempranas horas el boleto, que usualmente en taquilla se encontraba a 33 dólares semanas atrás, pasó a valer 150 dólares. Horas después costaba 180, después 250 y terminaron costando 350. Muchos se negaron a pagarlos y prefirieron irse a sus casas.



Sin embargo la familia Lázaro, residente en Houston y originarios de Copán, en el occidente de Honduras, compró un total de 11 entradas a 320 dólares, es decir casi 90 mil lempiras.



"Queremos ver a la H, no sabíamos que estaban agotados, pero no importa pagar el precio que sea", dijeron segundos después de adquirirlos.



La Concacaf desde el martes había anunciado la venta de 23 mil boletos que ha representado la taquilla más alta en el grupo D.