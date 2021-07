EN VIVO: Romell Quioto pone a ganar a Honduras 3-2 sobre Panamá

HOUSTON, ESTADOS, UNIDOS.- La Selección de Honduras está ganando 3-2 a Panamá en la búsqueda de los cuartos de final de la Copa Oro 2021 . Aquí te contamos los detalles del partido.

Minuto a minuto

9:43 PM | ¡Ole, Ole, Ole! Grita la afición hondureña en el BBVA Compass. Honduras está clasificando a los cuartos de final de la Copa Oro.



9:42 PM | Tarjeta amarilla para Carrasquilla de Panamá por falta contra Alex López.



9: 39 PM | Si revisan al VAR, podría ser gol de Panamá. Buba se lesiona después de la jugada.



9:37 PM | Un total de 22,437 aficionados llegaron al estadio BBVA Compass de Houston.



9:36 PM | Tiro de esquina para Panamá.



9:33 PM | Tiro de esquina para Honduras. Podría llegar el cuarto gol para la Bicolor.



9:31 PM | Sale Romell Quioto y entra Jerry Bengtson por Honduras.



9:25 PM | ¡Goooool! Romell Quioto se saca las malas vibras. Honduras gana 3-2 ante Panamá. ¡Qué partido señores!





9:21 PM | ¡Gooool! Alex López anotó un golazo. Honduras empata 2-2 contra Panamá.





9:20 PM | Honduras buscar el gol del empate. El estado está de pie coreando el nombre de Honduras.



9: 15 PM | ¡Tapadón del arquero de Panamá! Tiro de esquina a favor de Honduras.



9:11 PM | ¡Buba López hace un tapadón! Panamá puede sentenciar el juego después de la anulación del penal a favor de Honduras.



9:10 PM | El VAR determinó que no era penal.



9:09 PM | ¡Penal para Honduras! Maynor Figueroa fue derribado en el área.



9:08 PM | Tiro de esquina para Honduras.



9:05 PM | ¡Inició el segundo tiempo!



8: 50 PM | ¡Final del primer tiempo!



8:46 PM | Gol de Panamá. Yanis anotó el 2-1 para los canaleros.





8:44 PM | Cinco minutos de descuento decretó el cuarto árbitro.



8:42 PM | ¡Tapadón de Buba! Tiro de esquina para Panamá.



8:37 PM | Kevin Álvarez de cabeza muy cerca de anotar el segundo para Honduras.



8:36 PM | Falta contra Félix Crisanto. Tiro libre para Honduras.



8:30 PM | Davis anotó de penal para los canaleros. Honduras 1-1 Panamá.





8:30 PM | Penal para Panamá según revisión del VAR.



8:24 PM | ¡Lanzada felina de Buba! se queda con el balón tras un avance de Panamá.



8:21 PM | ¡Goool! Romell Quioto anotó para Honduras.



















8:19 PM | ¡Grande Buba López! se queda con el balón después de un tiro libre de los panameños.



8:17 PM | Tiro de esquina para Panamá.



8:16 PM | Tarjeta amarilla para Maynor Figueroa por falta contra jugador de Panamá. Tiro libre peligroso para los canaleros.



8:14 PM | Honduras busca el gol y no se desanima a pesar del gol anulado a Romell Quioto.



8:12 PM | ¡Anulado el gol! El árbitro marcó falta en la jugada previa a Diego Rodríguez.



8:09 PM | ¡Gol de Romell Quioto! Diego Rodríguez le mandó un pase de la muerte.



8:08 PM | ¡Ole! Aficionados hondureños gritan cada pase de la Selección de Honduras.



8:07 PM | Alberth Elis soltó un bombazo y su remate pasó cerca del arquero Luis Mejía de Panamá.



8:05 PM | Panamá empieza a llegar al área de Buba.



8:01 PM | ¡Romell Quioto tuvo la primera jugada!



8:00 PM | ¡Inició el partido!



7: 56 PM | ¡Impresionante! Aficionados hondureños se hacen sentir en el estadio BBVA Compass.



7:55 PM | En estos momentos se entona el Himno Nacional de Honduras.



7:52 PM | La Selección de Honduras está ingresando a la cancha del BBVA Compas de Houston.



7: 50 PM | Así sale Panamá: Luis Mejía, Francisco Palacios, Harold Cummings, Carrasquilla, Bárcenas, Armando Cooper, Rolando Blackburn, Eric David, Roderick Miller, Alberto Quintero y César Yanis.



7:48 PM | Honduras saldrá con: Buba López, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez, Kevin Alvarez, Félix Crisanto, Deiby Flore, Boniek García Bryan Acosta, Alex López, Alberth Elis

Rommel Quioto.

La previa

La Selección Honduras, dirigida por el uruguayo Fabián Coito, buscará este sábado clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro 2021.



Lograrlo no será fácil porque tendrá que enfrentarse a una Panamá con sus mejores hombres en la cancha. Tomás Christiansen, entrenador de los canaleros, sabe lo que representa Honduras en el grupo D.



"Todos los partidos son importantes, si es contra Granada, Qatar al final tenemos que jugar contra todos, enfrentamos al campeón de la Copa Asia, ahora a Honduras que viene de resultados positivos no solamente del 4-0, sino viendo el partido que hicieron que hasta el error del portero de Granada ellos estuvieron con aproximaciones importantes, peligrosas y partir de allí la calidad e intensidad de Honduras marcó el partido y el resultado”, ratificó el técnico sobre la H.



Por otra parte, Fabián Coito espera un partido diferente ante los canaleros. "No hay dos partidos iguales cuando cambian las características del equipo rival y pueden haber cambios de futbolistas pensando en alternar, en tener gente fresca".



El partido, que empezaría a las 7:00 de la noche (Hora de Honduras), se jugará a las 8:00 PM debido a las condiciones meteorológicas que imperan en la ciudad de Houston.

Alineaciones confirmadas

Honduras: Luis López; Félix Crisanto, Kevin Alvarez, Maynor Figueroa; Diego Rodríguez, Deiby Flores, Alex López, Boniek García, Brayan Acosta; Alberth Elis; Romell Quioto . DT: Fabián Coito.

Panamá: Luis Mejía; Francisco Palacios, Harold Cummings, Eric Davis; Armando Cooper, Adalberto Carrasquilla, Alberto Quintero, Roderick Miller, Edgar Bárcenas, César Yanos y Rolando Blackburn. DT: Thomas Christiansen.

Datos del partido

Partido: Honduras vs Panamá

Hora: 8:00 PM

Lugar: BBVA Compass de Houston

Transmite: Deportes TVC / ESPN