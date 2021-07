"Mami, no vayás a eso": familiares de Alice Melghem no aprobaban los piques

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La trágica muerte de la joven Alice Vásquez Melghem ha consternado al país, pues su futuro prometedor se vio truncado por un accidente vial ocurrido la noche del jueves en el anillo periférico de Tegucigalpa, capital de Honduras.



Alice (23) murió cuando regresaba de una reunión con amigos de un club de autos modificados, pues entre sus pasiones destacaban las carreras y la velocidad.



El reporte policial establece que Alice no participaba de un "pique" cuando falleció, pero al volver a casa conducía a exceso de velocidad, lo que la llevó a perder el control de su automóvil y chocar aparatosamente a la altura de la aldea Las Casitas.

VEA: El último video que compartió la joven que murió en accidente en el anillo periférico



El cuerpo de la estudiante de administración de empresas fue velado en las últimas horas en su casa de habitación en la capital, donde familiares y amigos lametaron su pérdida y la recordaron como una joven alegre y multifacética.



"Era mi princesa, mi niña, siempre con sus proyectos, siempre con sus ideas. Desde chiquita la puse al ballet, al taekwondo. Estaba en la universidad y le gustaban los idiomas, hablaba bien el inglés, el francés y un poco de italiano... era muy inteligente", relató una de sus familiares.

ADEMÁS: Muere joven que conducía a exceso de velocidad en anillo periférico de Tegucigalpa

Su amor por la rapidez

La mujer, que no dejaba de llamar a la infortunada joven como su "princesa", reconoció que en más de una ocasión intentó llamar la atención de Alice para que no acudiera a estas reuniones donde la transformación de autos y la velocidad eran el tema central.



"Le gustaba ir a ver los piques y yo siempre le decía: 'mami, no vayás a eso, eso no te va a dejar nada', pero como estaban entre jóvenes y casi todos se conocían", lamentó.



Sin embargo, reconoció que nunca imaginaron que perdería la vida de esa forma, pues siempre actuó de forma responsable y soñaba con realizar muchas cosas en su vida.

Ahora, los restos de Vásquez Melghem serán sepultados este sábado en el cementerio Santa Cruz Memorial, donde parientes y amigos acudirán para darle un último adiós.

#Video Este fue el último video que Alicia Vásquez Melghem publicó en sus redes sociales horas antes de la tragedia. ??#Sucesos #muerte #Honduras https://t.co/VasChB0li1 — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) July 16, 2021

LE PUEDE INTERESAR: Amante de los autos y sonriente, así era Alice Melghem, la joven que murió en un accidente en la capital