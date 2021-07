Investigan muerte de pacientes que habían recibido dos dosis de vacuna anticovid

CORTÉS, HONDURAS.- Las autoridades de la Región Sanitaria de Cortés investigan varios casos de pacientes que habrían muerto a causa del covid-19, pese a haber recibido ambas dosis de la vacuna contra el virus.



La doctora Dinora Nolasco, jefa de esa región, dijo que se trata de cuatro muertes de pacientes que le fueron reportadas por parte del personal médico de los distintos centros hospitalarios.



"Tenemos una alerta por parte de algunos empleados de que hay casos de pacientes que han fallecido y que ya tenían dos dosis de algunas de las vacunas y para nosotros como Secretaría de Salud es una alerta, e incluso es una alerta para los familiares de los pacientes", dijo Nolasco durante una entrevista.

La doctora aseguró que ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar qué vacuna habrían recibido y cuál fue el proceso que se siguió con cada uno de los pacientes.



"Ya le dimos la alerta a nuestro médico forense para que proceda a solicitar la información a los diferentes hospitales y a hacer la investigación a nivel familiar para ver esta situación", agregó.



Nolasco aseguró que de ser cierto, esto podría ser determinante para las investigaciones científicas que se siguen en torno a la efectividad de las vacunas, pues se presume que el antídoto junto con las medidas de bioseguridad garantizan una barrera de protección frente a la infección.

Sin embargo, dejó claro que hasta el momento no se ha logrado confirmar la situación y tampoco se sabe si se infectaron en el tiempo previo a comenzar la inmunización con cada dosis o si formaron parte del margen del 5 o 6% de posibilidad de contagio que siempre queda con los antídotos.



En ese sentido, llamó a la población a no dejar de vacunarse y a que continúe guardando todas las medidas de bioseguridad, pues se han dado muchas denuncias de que las personas relajan las restricciones desde que reciben la primera dosis, ignorando que una dosis no les garantiza inmunidad.

