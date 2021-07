Mitad de hondureños que va a España se queda a vivir

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿A vacacionar o vivir? No importa, España se convirtió en uno de los destinos favoritos de los catrachos.



El idioma, ingreso relativamente fácil y oportunidad de empleo especialmente para las mujeres son algunos de los pilares que sitúan al país europeo como la opción más apreciada.



La Unidad de Datos de EL HERALDO, a partir de cifras obtenidas del Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) y testimonios realizó un análisis del flujo de hondureños a la llamada Madre Patria en los últimos seis años.



Igualmente, se estudió el impacto que tuvo la pandemia en el viaje de los hondureños, bajando el flujo drásticamente.



En el análisis se encontró que en los últimos seis años casi uno de cada dos hondureños que viaja a España se queda viviendo allá.

Destino

Cristina Sánchez (34), originaria de Santa Rosa de Copán, pero con la mayor parte de su vida en Tegucigalpa, llegó a Barcelona, España, el año pasado; ni había terminado de desempacar cuando la pandemia por el covid-19 irrumpió en Europa.



Desempleada en un país extraño, pegó carteles en las calles, visitó iglesias y abogó hasta donde las restricciones de movilidad impuestas se lo permitieron para obtener un trabajo digno.



Realizó trabajos que los españoles se niegan a ejecutar y soportó la crisis en compañía de una prima que le brindó el apoyo.



Ahora un poco más asentada, su situación ha mejorado. “Tenés empleo y podés vivir un poquito mejor y si tiene responsabilidad en Honduras ayudas a tu familia a que vaya pasando el día a día porque aquí no hay grandes salarios, en ocasiones ganas menos que el salario mínimo, otros afortunados sí lo reciben completo, muchas veces te tratan mal, no todo bueno, no todo malo, como en todo lugar”, confió a EL HERALDO.



El testimonio de Sánchez es parte de los 7,988 hondureños que ingresaron a España durante la pandemia —desde marzo del 2020 a mayo— según las cifras que brindaron en el INM.



Este grupo de connacionales enfrentó situaciones adversas al punto de abogar para que Honduras los repatriara en un avión privado pues estaban aguantando hambre en las calles.



Viajar en la pandemia resultó ser un caos, pero poco a poco el flujo de hondureños a la Madre Patria comienza a incrementar.

Cifras

Desde 2015 a la fecha, según cifras obtenidas por EL HERALDO a través de datos oficiales del INM, han viajado a España 201,918 hondureños, quienes pagaron boleto de avión para volar por el océano Atlántico.



El Instituto Nacional de Estadística de España (INE) detalló que actualmente residen en la Madre Patria 137,627 catrachos, de los cuales 96,294 se quedaron viviendo en los últimos seis años, cuando la fiebre de las oportunidades se abrió.



Al cruzar la cantidad de viajeros de los últimos seis años —según el INM— con la cantidad de nuevos residentes hondureños en el mismo período de tiempo —según las cifras del INE de España— se infiere que el 47 por ciento de los catrachos que llegó al país europeo decidió quedarse a vivir allí.



Ese porcentaje representa que casi uno de cada dos hondureños que decide viajar a España al final no regresa a Honduras.



Las cifras también demuestran la salida masiva de mujeres a España, pues el INM indica que de los 201,918 hondureños que viajaron a ese país, 141,709 eran del sexo femenino (70 por ciento) y apenas 69,209 eran masculinos.



Esa predominancia de la mujer también es un espejo de la cantidad de hondureños residentes en España, pues de los 137,627 que reporta hasta enero de este año el INE, 97,150 son mujeres (70 por ciento) y apenas 40,477 son del sexo masculino.



En el caso de las nuevas residentes de los últimos seis años, el INE reporta que suman 63,278 mujeres. Si se cruza esta cifra con las 141,709 salidas de mujeres a España que reporta el INE, entonces se puede inferir que el 44 por ciento de las mujeres hondureñas que han viajado se quedaron a vivir en el país europeo.

Descenso por el covid-19

Para el caso solo en el año 2015 viajaron a España 20,359 hondureños, siendo septiembre con 2,374 el de mayor flujo.



En 2016 la cifra incrementó a 27,791 y para el año siguiente subió drásticamente a 40,117, posicionando a España como uno de los lugares preferidos para buscar un mejor futuro o pasar unas inolvidables vacaciones.



En el 2018, indica el Instituto Nacional de Migración, la cifra se volvió a incrementar con 47,199 salidas y en 2019 alcanzó el pico más alto en la historia registrada con la salida de 56,702 hondureños con destino a España.



El declive se evidenció en el 2020, que comenzó con normalidad entre enero y marzo con 13,753 salidas, pero en los nueve meses siguientes todo cambió.



La pandemia del covid-19 ocasionó el cierre masivo de aeropuertos alrededor del mundo, decisión que se refleja en el descenso dramático de hondureños que han viajado a España y en los que se quedaron a vivir.

Según las cifras obtenidas por el EL HERALDO en el INM, durante la pandemia en Honduras —marzo del 2020 a la fecha— viajaron a España 7,988 catrachos.



El mes que menos flujo reportó fue abril del año pasado con 21 personas, junio con 51 y noviembre con únicamente 64.



Este año las cifras comenzaron a subir muy lentamente, para el caso fueron 853 personas las que salieron rumbo a España y abril que fue otro mes alto: registró el viaje de 872 connacionales.



Esta decadente cifra también la maneja el INE de España con la cantidad de residentes, pues desde julio del año pasado a enero del 2021 apenas se quedaron viviendo 5,288 catrachos.

Comunidad que crece

El INE de España también mantiene un registro anual de hondureños que se quedaron a vivir.

Para el caso, en 2015 España contabilizaba la presencia de 43,333 hondureños, al año siguiente eran 47,437 y al otro (2017) 56,774.

El incremento de residentes catrachos explotó en 2018 con la presencia de 73,401 catrachos y en 2019 sumaban 95,127 connacionales.

Ya en enero del 2020, el INE registró 121,663 hondureños viviendo en su país y en el último reporte hasta enero del 2021 sumaban 137,627.