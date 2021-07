Comen solos: Las restricciones a las que se somete la Sub-23 de Honduras en Japón  

KAMITONDA, JAPÓN.- La organización de los Juegos Olímpicos ha resultado todo un reto para las autoridades de Japón debido a las fuertes restricciones en Tokio por motivo de la pandemia, en la Villa Olímpica los atletas solo van de sus habitaciones a los entrenamientos y viceversa, no se les ha permitido otro tipo de recreación como en competencias anteriores donde existía libertad total.



Incluso han colocado camas 'anti-sexo' para evitar el contacto entre atletas y que se produzca un brote de coronavirus que luego no puedan controlar en plenos juegos que ya sufrieron un largo retraso, pues debían realizarse en 2020.



Y la Selección de Honduras no es la excepción y aunque ellos no se encuentran hospedados en una Villa, sino en un hotel, las restricciones también son bien marcadas por parte de las autoridades locales.



Jorge Álvarez, uno de los mediocampistas convocados a esta justa, reveló algunas de las situaciones inusuales que se han encontrado estando en Japón donde a cada futbolista le toca comer solo en una mesa.



"Desde Honduras venimos en una burbuja, nos hemos protegido los jugadores, el staff técnico, pero acá en Japón se nos ha complicado porque han tomado la decisión de que cada quien coma en una mesa solo, estuvimos en un hotel en habitaciones separadas cada uno de nosotros, hay muchas medidas de seguridad", reveló Álvarez.



"Dentro del hotel solo podemos pasar del pasillo al comedor y del comedor al pasillo, no podemos salir a otra parte del mismo", dice sobre las restricciones que les han impuesto en los hoteles donde se han hospedado durante su estadía en el país del 'Sol Naciente'.



Objetivo de la H en Tokio

Álvarez afirma que ellos van por sus propios sueños respetando lo que se hizo en las ediciones pasados donde Honduras llegó a las semifinales en Río de Janeiro: "Fue muy bueno para Honduras, es algo que respetamos, pero venimos con la ilusión de querer hacerlo mejor para nosotros, para el país, para nuestras familias, estamos comprometidos en sacar resultados positivos y llevar una alegría al país".



Sobre el equipo está tranquilo porque '"tenemos un plantel con muy buen pie, con calidad técnica, también de marca y mucho físico, el fútbol tiene dos etapas; una cuando tienes el balón y atacas y otra cuando no la tienes y te toca defender, ambas las hemos entrenado para cualquier circunstancia del partido", expresó ya sobre la parte futbolística.



Álvarez entró de último en el listado final gracias a las lesiones de Joseph Rosales y la salida de Kervin Arriaga, además la ampliación de 18 a 22 los futbolistas en la nómina, ahora espera poder retribuir al DT esa confianza.



"Es un orgullo estar acá entre los elegidos, me siento comprometido, nos entrenamos al máximo, no tuvimos un buen resultado contra Japón, pero tuvimos cosas buenas, hay que seguir mejorando y no tener este tipo de errores".



Cerró hablando sobre el aporte que puede representar Jorge Benguché y Bryan Moya, dos refuerzos mayores de 24 años a los que Falero acudió: "Son dos grandes jugadores que vienen a aportar mucho en sus posiciones, el profe los eligió porque nos vienen a dar un extra y en el torneo nos daremos cuenta, se echará de ver su aporte en cada partido".