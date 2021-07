Esta semana, Latinoamérica ha estado cubierta de muertes, protestas y mucho dolor a causa de la covid-19. La indignación, escasez de alimentos y tragedias -como el magnicidio en Haití- provocó que el pueblo se sublevara y dijera no más a las situaciones adversas que imperan en sus países.

Pero, no todo ha sido tristeza o al menos no para Argentina. En esta nación las celebraciones se han extendido luego de que su selección ganará con bombos y platillos la Copa América en una disputa contra Brasil. ¿Quieres saber más al respecto? Pues no dudes en darle clic a la galería. FOTOS: AP



FOTOGALERÍA