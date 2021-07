¿Daños en lámparas públicas aumentan facturación a los abonados de la ENEE?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una lámpara del alumbrado público tiene una vida útil promedio -dependiendo de su tecnología- de 50 mil a 100 mil horas, es decir entre cinco a once años. Pero esta se ve reducida cuando las lámparas alumbran aún fuera de su horario establecido.

Por lo que en los capitalinos surge la pregunta de si los daños que las lámparas sufren ¿realmente influyen en la facturación de los capitalinos?

Francisco Argüelles Araujo, coordinador Regional C.S. de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), explicó a EL HERALDO que los costos por reparación o sustitución de focos no altera la facturación de los usuarios de la estatal.

“Si hay alguna afectación por pérdida, robo, daño u otro, la ENEE está en el deber de sustituirla o repararla. Somos nosotros quienes absorbemos los costos”, dijo el ingeniero.

El costo que se refleja en la facturación del cliente es únicamente por consumo de energía de las lámparas y el porcentaje promedio es entre 50 a 80 lempiras, pero este puede variar de acuerdo al segmento del cliente y su consumo. Los hondureños pueden confirmarlo en su recibo en el apartado que dice “alumbrado público”.

¿Qué factores contribuyen a las fallas en las lámparas?

Además de la finalización de su vida útil, Argüelles indicó que los componentes que generalmente se ven afectados en las lámparas son el arrancador, los bombillos y las fotoceldas. Sin embargo, aseguró que la reparación es rápida y tarda solo 30 minutos en solucionar el problema, una vez que la cuadrilla llega al lugar.

“Estas reparaciones son tan esenciales como las que se le hacen a un vehículo. Pero los cambios se hacen según el reporte del cliente o la planificación que tiene la ENEE".

¿Cuándo es momento de sustituirlas?

Aunque personal de la ENEE realiza operativos para hacer reparaciones en luminarias dañadas, llega un momento en que se debe proceder a la sustitución de las mismas.

Esos escenarios se presentan cuando la carcasa de la lámpara ya se dañó en su totalidad o la luminaria cayó al sueño y se destruyó por completo. “En esos casos, difícilmente se pueden recuperar (las lámparas) porque sufren bastante daño físico”, agregó el funcionario.

Consultado sobre el costo de las luminarias, Argüelles detalló que si se trata de las fabricadas a base de vapor de sodio –que ya no se usan tanto- el precio ronda los 1,700 lempiras, mientras que las que contiene tecnología led podría costar hasta 1,900 lempiras.

A diario, el alumbrado público generalmente se enciende a eso de las 6:15 p.m. y se apaga entre las 7:30 y 7:45 a.m. del siguiente día. En ese sentido, el experto aconsejó a la población reportar a la estatal eléctrica cuando vean una luminaria en horario no establecido, porque no solo representa un derroche de energía, sino también, resta hasta un 50 % de vida útil a las lámparas.

