Primera dama de Haití: "Todavía no creo que mi marido se haya ido. Este dolor nunca pasará"  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La ahora exprimeradama de Haití, Martine Moise, mientras permanece postrada en un hospital de Estados Unidos, publicó en redes sociales que aún no puede creer que su marido Jovenel Moise fue asesinado frente a ella.



Justamente hace una semana, el mandatario, Jovenel Moise fue asesinado en su casa por un comando integrado por personas extranjeras.



En aquel momento se había especulado que la esposa del presidente y primera dama, Martine Moise, también había fallecido como consecuencia de las heridas de bala, pero luego se confirmó que la información era falsa. Pero sí fue trasladada a un hospital de Estados Unidos para ser tratada.



Después del trágico momento, la sobreviviente Martine aprovechó para dar gracias a las personas que están orando por ella.



"Gracias a todos los que me están ayudando a orar por mi regreso a la vida. Porque todo el tiempo hospitalizas tu vida de parte de Dios y los médicos", escribió en Twitter.







"Todavía no creo que mi marido se fuera así ante mis ojos sin decirme una última palabra, este dolor nunca pasará", concluyó el triste mensaje de la ex primera dama.

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP