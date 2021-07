El comercio de la capital reporta un crecimiento de 70% en las ventas

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las ventas en los comercios de la capital se encuentran entre el 60% y 70%, comparado al movimiento comercial antes de la pandemia de covid-19.

Así lo reflejan los datos de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), según los informes recabados por los afiliados, pues todavía no hay liquidez en las empresas.

Rafael Medina, director ejecutivo de la CCIT, explicó que la pandemia de covid-19 vino a generar un cambio en los hábitos de consumo de las personas y ahora se gasta menos y se trata de ahorrar más.

Además que la falta de ingresos en los hogares también ha limitado el acceso a varios artículos y eso impacta en la rentabilidad de las empresas.

A medio vapor

Medina enfatizó que entre las causas que frenan una reactivación económica sostenida se encuentra que todavía no se ha dado una cobertura de vacunación en la población con las dosis completas.

Además consideró que se requiere de tiempo para recuperar la economía.

Asimismo consideró que el factor crítico y de éxito para una reactivación es la vacunación, la cual se debe hacer de una forma más rápida y ordenada. “En el tema fiscal, siempre hemos pedido tiempo para el pago de las obligaciones, no es que pedimos una condonación”, afirmó Medina.

De igual manera, se requiere de apoyo financiero y que los empresarios presenten planes de negocios sostenibles y factibles en esta crisis.

La presencia de compradores en las zonas comerciales de Comayagüela es poca. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

Otro de los problemas en la capital es que se han perdido centenares de empleos. A nivel nacional, al menos un millón de empleos fueron los que se vieron afectados producto de la pandemia, la cual lleva casi 16 meses, ya sea por suspensión o despido.

Sin embargo, la recuperación de los empleos será a mediano plazo, considera la CCIT.

La mayoría de los rubros de la economía se encuentran a medio vapor, no todos sus empleados se encuentran activos, debido a la falta de vacunación y que no se permite que la cantidad de empleados sea del 100%.

Nuevas empresas

En el primer semestre del año se han formalizado 4 mil empresas, según el Registro Mercantil de la CCIT.

En comparación al 2020 el incremento es del 98%, es decir 1,982 empresas más dentro de la formalización este año.

Por su parte Petronila Hernández, una comerciante de ropa y calzado en Comayagüela, aseguró que ella acude a su local de ventas para no perder su emprendimiento, pues son pocos los clientes que llegan. “No hay negocio, yo no sé qué está pasando, aquí no se mira nada, no hubo décimo cuarto, hay veces que pasan cuatro días y no se vende nada”, lamentó Hernández.

Por su parte, Rosa Díaz considera que las ventas en su negocio han sido “pésimas”, y no se ha logrado levantar.

“Nosotros seguimos con nuestras deudas, buscando surtir de producto para los clientes, estamos vacunados y esperando que la clientela venga, porque ellos nos dan el sustento”, afirmó Díaz.

Debido a la suspensión y despidos en las empresas, muchas personas ahora trabajan en el comercio informal en las calles de la ciudad. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo



