Edwin Solano, elegido mejor jugador en la goleada de Honduras sobre Granada

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Edwin Solano fue elegido el mejor jugador del partido en la victoria por goleada 4-0 de Honduras sobre Granada en su debut en la Copa Oro 2021.



El habilidoso atacante marc贸 el segundo gol a los 51 minutos del encuentro disputado en el BBVA Compass, encaminando la victoria de la bicolor en el arranque de la actividad en el Grupo D.

Edwin Solano ?? was all over the defense in this match. These are the Advanced Protection Player Stats brought to you by @Valvoline #ThisIsOurs pic.twitter.com/RxXrZ2KcqJ