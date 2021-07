Jennifer López confiesa cómo descubrió que no era feliz con Alex Rodríguez

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Jennifer López habló por primera vez de su repentina ruptura con el expelotero de los Yankees, Alex Rodríguez. La también actriz confesó varias cosas durante una entrevista para 'The Ebro show', presentada el pasado 12 de julio.



"Una vez que me di cuenta de eso, [sucedieron] cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, 'Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debes procesar estos momentos”, comentó.

La famosa además aseguró que las cosas que ocurren en su vida se ven reflejadas en su trabajo. "Siempre aparece en la música. A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”.



JLo se dio la tarea de pensar en su vida y en el rumbo que deseaba que tomara durante un viaje a República Dominicana.

"En mi vida, como le sucede a todo el mundo, ha habido momentos en los que no estaba feliz", reconoció en la charla, "aunque sea buena escondiéndolo de cara al público, todos tenemos bastante con lo nuestro".



La guapa artista dijo que ahora está atravesando un buen momento. "Amo lo que estoy haciendo. Amo donde estoy. Amo a la personas en la que estoy evolucionando y convirtiéndome".

Tiempo después de hacerse pública su separación con ARod, Jennifer fue captada nuevamente junto a su expareja Ben Affleck.