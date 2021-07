Brasil: Jair Bolsonaro es hospitalizado tras presentar un hipo persistente

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- El presidente brasileño Jair Bolsonaro ingresó a un hospital el miércoles para determinar la causa de un hipo que lo afecta desde hace días, informó la presidencia en un comunicado.



Bolsonaro se encontraba en el Hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia y se “siente bien”, según el texto oficial. Permanecerá en observación de 24 a 58 horas, en el hospital o en su casa.

Bolsonaro aparentemente ha tenido problemas para hablar en distintas ocasiones en las últimas semanas y dijo que padecía un hipo recurrente.



“Pido disculpas a todos los que me están escuchando porque he estado hipando desde hace cinco días”, dijo el 7 de julio en una entrevista con Radio Guaiba. Insinuó que la causa podría ser un medicamento que le recetaron después de una cirugía dental. “Tengo hipo las 24 horas del día”, dijo.



Al día siguiente, durante su sesión semanal por Facebook Live, Bolsonaro volvió a disculparse por no poder hablar bien debido al hipo.



El presidente recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, la que le provocó daño intestinal y una fuerte hemorragia interna. Desde entonces se ha sometido a varias operaciones, algunas no relacionadas con el ataque.

¿Estrés?

Bolsonaro ha sufrido presiones crecientes a raíz de una investigación legislativa de su manejo de la pandemia y presunta corrupción en la compra de vacunas contra el covid-19. Las encuestas recientes indican que podría perder la elección de 2022.



El martes por la noche, durante una reunión de 20 minutos con sus seguidores, éstos le insistieron reiteradamente que debía cuidar su salud.



