Con las vacunas adquiridas han inmunizado al 5.4% con las dos dosis anticovid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hasta este miércoles han ingresado al país 2,943,918 vacunas anticovid-19 de distintas casas farmacéuticas, sin embargo, sólo un poco más de 80,000 personas han podido ser inmunizadas con el esquema completo, o sea, con las dos dosis de los fármacos.

Esto revela que con el total de biológicos en el país se ha vacunado apenas al 5.4% aproximadamente (80,000 personas) con una segunda dosis, estando disponibles 1,471,959 dosis, o sea la mitad del total de recibidas para tener esquemas completos en igual número de personas.

La situación genera suspicacia entre los ciudadanos, quienes se preguntan a diario por qué no se están administrando con mayor rapidez los inoculantes.

Periodistas se aplicaron primera dosis en el campus de UTH. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Fredy Guillén, viceministro de Salud, ante la diferencia entre vacunas existentes y personas vacunadas, argumentó: “Ya llevamos más de 80,000 hondureños con dos esquemas; todos los días estamos sumando más hondureños, pero también recuerdo que empezamos a inmunizar con AstraZeneca y con esa vacuna iniciamos los esquemas (completos) de vacunación”.

El funcionario admitió que “hace unas semanas recibimos una donación de México y esa está almacenada y estamos aplicando con ellas segundas dosis. Esas fueron para los hondureños que fueron inmunizados en mayo”.

Guillén destacó: “Tenemos un promedio de 825,000 dosis almacenadas de la farmacéutica Moderna, las cuales van a ser aplicadas a partir de 28 días después de la primera dosis; también tenemos almacenadas los dos lotes de compra bilateral que han llegado (Pfizer)”.

Vendedores y sector turismo

El proceso de vacunación tuvo una nueva jornada el martes en todo el país. En la capital se hicieron largas filas en la Escuela Estados Unidos, los agremiados al Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (Sivelih) y locatarios de otros mercados de esta ciudad.

La doctora Rebeca Aguilar, coordinadora del centro de vacunación, detalló: “Son 1,065 dosis de la vacuna de Moderna, sólo para locatarios de los mercados, no para la población en general”. La aclaración fue realizada por la galeno, ya que en la fila para ingresar a dicho punto de sanidad habían no menos de 2,000 personas en busca de ser vacunados; la mayor parte de ellos no pertenecía a ningún grupo de vendedores, lo que demuestra la necesidad de la población por vacunarse.

Similar situación se dio en el parque recreativo del cerro Juana Laínez. Alrededor de 800 personas se dieron cita en ese lugar para ser inoculados con la primera dosis de Moderna. Los llamados fueron empleados de restaurantes, hoteles y otros negocios del rubro del turismo de la capital. También fueron vacunados en varios departamentos del norte del país otro número de personas empleadas del sector turismo y en la capital fueron inmunizados con primera dosis un reducido grupo de periodistas que estaban pendientes.

Uno de los vendedores mientras era inoculado. Foto: El Heraldo



