Tormenta eléctrica retrasa la hora del juego entre Honduras y Granada

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El clima "jugó" una mala pasada en el debut de la "H" en Houston, Texas. El duelo Honduras vs Granada empezará dos más tarde de lo previsto.

"Debido al retraso en el primer partido de esta noche, Honduras vs Granada ahora comenzará a las 10:10 PM local (9:10 PM en Honduras)", señala un tuit de la cuenta oficial de Copa Oro.

Reportes desde Estados Unidos evidencian que la copiosa lluvia empezó a la 1:00 de la tarde y obligó a la Concacaf a retrasar el inicio de los juegos de la Copa Oro.

El partido preliminar Panamá vs Qatar estaba previsto para iniciar a las 5:00 de la tarde (hora de Honduras), pero los truenos y la lluvia obligaron a postergar el duelo casi dos horas.





Las autoridades del evento deportivo restringieron el acceso a los aficionados en las gradas, con la intención de que nadie resultara perjudicado por la tormenta eléctrica.



Los que ya habían ingresado fueron obligados a evacuar para protegerse; todo es parte del estricto protocolo de Concacaf.

ÚLTIMA HORA: El encuentro entre Panamá y Qatar se atrasará 30 minutos debido a las fuertes lluvias?. Eso indica que el #Honduras vs #Granada también.

UPDATE: Match will not kickoff before 7:30pm local (8:30pmET) https://t.co/6FmVqB36fD