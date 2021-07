Hondureños en EE UU envían carta al presidente Biden para un nuevo TPS

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los migrantes hondureños en Estados Unidos continúan gestionando la extensión del Status de Protección Temporal (TPS) que actualmente beneficia a cerca de 45 mil catrachos que llegaron al país norteamericano tras el embate del huracán Mitch que devastó a Centroamérica en 1998. Además, solicitan un nuevo TPS que alcance a más compatriotas, pues luego de los daños ocasionados por los fenómenos Eta y Iota fueron miles de familias las que huyeron hacia el "sueño americano".



A través de la Fundación 15 de Septiembre, enviaron una carta al presidente Joe Biden y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para pedirles que sean ellos quienes renueven el TPS para Honduras, así como se ha hecho en los últimos meses para otros países. El tiempo límite para la vigencia del actual TPS es el 4 de octubre del presente año.

VEA: Llega al país el cadáver de la hondureña asesinada en Texas

+ Consulados en EE UU con nuevos sistemas para emisión de pasaportes



La misiva explica que la exsecretaria Kirstjen Nielsen tomó la decisión de fijar el vencimiento del beneficio a los hondureños en 2018, pues consideró que la alteración de las condiciones de vida resultante del huracán Mitch ya no era "sustancial", sin embargo, los compatriotas explicaron que además de que Honduras todavía no se recupera de esa primera catástrofe, ahora lucha con los efectos de Eta, Iota y el covid-19.



En el documento enviado a la actual administración de Estados Unidos también se hace mención de la marcha que ha sido convocada por los mismos hondureños para exigir la ampliación del TPS, la cual se realizará el próximo 19 de julio a las 11:00 de la mañana rumbo a la Casa Blanca.

ADEMÁS: Hondureños marchan para exigir su residencia permanente en EE UU

A continuación la carta íntegra:

Honorable Joseph R. Biden Jr.

Presidente de Estados Unidos



La casa Blanca



1600 Pennsylvania Avenue NW Washington, D. C. 20500



Honorable presidente Biden y secretario Mayorkas,



Nosotros, los miembros de la Fundación 15 de Septiembre, una organización que representa a los ciudadanos hondureños que viven en los Estados Unidos, solicitamos respetuosamente al gobierno de los Estados Unidos que (1) renueve la designación actual de Honduras como un estado extranjero protegido bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) programa establecido en la Sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ("INA") y (2) declarar una nueva fecha de designación inicial para Honduras bajo la Sección 244 (b) de la INA en consideración de los efectos desastrosos que el huracán Eta, el huracán Iota y la pandemia de COVID-19 han tenido en el país.



Actualmente, la designación de Honduras como un estado extranjero protegido por el estatuto del TPS expira el 4 de octubre de 2021. La determinación de destituir a Honduras como un estado extranjero protegido fue tomada por la exsecretaria Kirstjen Nielsen en 2018. La exsecretaria Neilsen basó su decisión basada en la creencia de que la alteración de las condiciones de vida resultante del huracán Mitch en 1998 ya no era "sustancial". Desafortunadamente, eso simplemente no es cierto. El gobierno hondureño no tiene la capacidad para manejar el regreso de los aproximadamente 57,000 ciudadanos hondureños que son beneficiarios del TPS.



Honduras no solo sigue sufriendo las consecuencias sustanciales derivadas del huracán Mitch en 1998, sino que en el año 2020 más desastres naturales causaron estragos en todo el país. En noviembre de 2020, dos huracanes de categoría 4, Eta e Iota, devastaron Honduras con menos de dos semanas de diferencia, tanto Eta como Iota azotaron Honduras en medio de los efectos ruinosos de la pandemia COVID-19 que destruyó carreteras, hogares, hospitales, escuelas y otra infraestructura crítica. en un país donde el acceso a las vacunas es escaso. La entrega por parte de la administración de Biden de 1,5 millones de vacunas Moderna a Honduras en junio de 2021 ha proporcionado un alivio muy necesario. Dar el paso adicional de proporcionar una nueva fecha de designación inicial para Honduras ayudaría significativamente al país a recuperarse de la serie de desastres naturales que le han sucedido.



Además, proceder con la terminación prevista del programa TPS sería inhumano. Los extranjeros hondureños que residen en los Estados Unidos son el motor de la economía hondureña. Aproximadamente el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras proviene de las remesas de los migrantes según el Banco Central de Honduras, por un total de más de $ 5.7 mil millones anuales. Si se cancela la designación de TPS para Honduras, y 57,000 hondureños se ven obligados a abandonar los Estados Unidos, la caída en las remesas crearía consecuencias económicas significativas para estas familias receptoras de TPS y probablemente aumentaría la cantidad de emigración de hondureños a los Estados Unidos.



Todos los requisitos para una designación inicial de un estado extranjero bajo el programa TPS se cumplen actualmente en el caso de Honduras. De acuerdo con INA §244, los desastres ambientales del huracán Eta, el huracán Iota y la pandemia del covid-19 han causado una alteración sustancial de las condiciones de vida en Honduras. De acuerdo con INA §244, Honduras actualmente no puede manejar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos. Y, finalmente, de acuerdo con INA §244, el Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Lisandro Rosales, solicitó oficialmente la designación de Honduras bajo el estatuto del TPS el 4 de diciembre de 2020.



En coordinación con nuestros compatriotas hondureños que viven en Estados Unidos, la Fundación 15 de Septiembre organizó la Mega Marcha el 19 de julio de 2021 en Washington DC El propósito de esta marcha es abogar por la creación de una nueva fecha de designación de TPS para Honduras y para la renovación de la designación actual de Honduras como un condado protegido por el TPS. La Mega Marcha del 19 de julio de 2021 viene inmediatamente después de nuestras dos marchas anteriores el 16 de marzo de 2021 y el 27 de mayo de 2021 respectivamente.



El tamaño y la fuerza de estas marchas ha sido un testimonio de la ferviente naturaleza de la creencia en nuestra causa por parte de todos los involucrados. Estas marchas han tenido lugar en un momento de emergencia de salud pública, y aún así, marchamos, Marchamos en medio de las secuelas inmediatas de los huracanes Eta e Iota. Marchamos ahora con el conocimiento de que la ley brinda a los hondureños un mecanismo para recibir y retener la protección que brinda el TPS. Marchamos ahora con el conocimiento de que se dan las condiciones suficientes para que la administración Biden designe a Honduras para el TPS. Y seguiremos marchando por los derechos de los hondureños que viven en Estados Unidos.



Agradecemos su atención a este asunto. Agradecemos su buena fe al revisar las condiciones de Honduras y considerar nuestra solicitud con respecto al TPS para hondureños.



Dios bendiga a América.

LE PUEDE INTERESAR: Hondureña narra el terror que vivió durante el derrumbe de edificio en Miami